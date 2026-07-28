Fallecidos por brote de ébola en República Democrática del Congo aumentan a 1.405

Más de 1.400 personas han fallecido a causa del brote de ébola que afecta al norte y noreste de República Democrática del Congo (RDC), donde además se contabilizan 3.200 casos confirmados de la enfermedad, según informaron las autoridades sanitarias del país.

En concreto, este brote, provocado por la cepa Bundibugyo, fue declarado el pasado 15 de mayo y, hasta la fecha, ha dejado 1.405 víctimas fatales, elevando la tasa de letalidad al 43,9%, de acuerdo con el más reciente balance del Instituto Nacional de la Salud Pública de RDC. El informe también señala que 571 pacientes se han recuperado de la enfermedad.

En cuanto al número de contagios, la autoridad sanitaria precisó que los casos confirmados ascienden a 3.200, de los cuales 773 pacientes permanecen aislados o hospitalizados.

Las provincias afectadas por este brote son Ituri, Kivu Norte, Kivu Sur, Tshopo y Alto Uélé, zonas que además se encuentran marcadas por la violencia armada que afecta a la región desde hace varios años, lo que dificulta las labores de contención y respuesta sanitaria.

Frente a este escenario, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), en medio de advertencias de organismos internacionales por la rápida propagación del virus, que podría estar superando las capacidades de respuesta de las autoridades.

República Democrática del Congo es considerada el país con mayor experiencia en el manejo del virus del ébola, tras haber enfrentado más de una docena de brotes desde que la enfermedad fue identificada por primera vez en 1976, durante un doble brote que tuvo uno de sus principales epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, ubicada a orillas del río Ébola, del cual la enfermedad tomó su nombre.

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