Fallece Brigitte Bardot, icono del cine y defensora de los animales

La actriz francesa Brigitte Bardot, una de las figuras más icónicas del cine mundial y reconocida activista en favor de los derechos de los animales, falleció a los 91 años, informó la Fundación que lleva su nombre. Bardot marcó una época en el cine europeo y dejó un legado que trascendió la pantalla grande.

Bardot alcanzó la fama internacional en la década de 1950 y 1960, siendo un símbolo del cine francés y un referente cultural en todo el mundo. Su talento como actriz y cantante la convirtió en una figura admirada por varias generaciones, con películas que siguen siendo referentes del séptimo arte.

A mediados de su carrera, Bardot decidió alejarse de la actuación para dedicarse por completo a la defensa de los animales, fundando la Fundación Brigitte Bardot, dedicada a la protección de especies y a la promoción de los derechos de los animales en Francia y a nivel internacional.

“La Fundación Brigitte Bardot anuncia con inmensa tristeza el fallecimiento de su fundadora y presidenta, la señora Brigitte Bardot, actriz y cantante mundialmente reconocida, que decidió abandonar su prestigiosa carrera para dedicar su vida y su energía a la defensa de los animales y a su Fundación”, indicó la organización en un comunicado remitido a AFP, sin precisar fecha ni lugar del fallecimiento.

La partida de Bardot deja un vacío tanto en el mundo del cine como en el activismo animalista. Su legado artístico y su incansable labor por la protección de los animales continuarán inspirando a generaciones futuras y consolidan su figura como un ícono cultural y humanitario del siglo XX y XXI.

PURANOTICIA