Fallece a los 91 años Jane Goodall, renombrada primatóloga que dedicó su vida a los chimpancés

Nacida el 3 de abril de 1934, en Londres, Inglaterra, la fascinación de Goodall por los animales comenzó a una edad muy temprana.

"Aparentemente, desde que tenía año y medio o dos, solía estudiar insectos, cualquier cosa , y esto gradualmente evolucionó, se desarrolló y creció. Luego leí libros como Dr. Dolittle y Tarzán . Entonces África tenía que ser mi objetivo", le dijo a Terry Wogan de la BBC en su programa de entrevistas en 1986.

Cuando tenía 4 años, desesperada por saber cómo salen los huevos de las gallinas, se escondió dentro de un gallinero para esperar a verlo . Cuando finalmente regresó, su madre había llamado a la policía ya que había estado desaparecida durante horas.

"Tan pronto como pude escribir, escribí sobre los animales. Leí sobre ellos. De alguna manera, nació conmigo ", le dijo a Tim Sebastian del programa HARD Talk de la BBC.

A los 10 años solía repetir que quería irse a África a vivir con animales salvajes. Era plena Segunda Guerra Mundial y "en ese entonces, las chicas no hacían algo así" , contó a BBC Mundo en 2021.

Muchas personas se burlaban de su sueño, pero no su madre, Margaret.

"Me dijo: 'Si realmente quieres hacer esto, tendrás que trabajar muy duro. Aprovecha cada oportunidad. Y si no te rindes, tal vez encuentres la manera' ".

Y eso fue exactamente lo que su hija hizo.

"Cuando ya trabajaba y había ahorrado dinero, una amiga de la escuela me invitó a visitarla en Kenia. Allí conocí al famoso antropólogo Louis Leakey, quien me ofreció la oportunidad de estudiar a los chimpancés, algo que nadie había hecho", contó.

Según Goodall fue difícil obtener el permiso de lo que entonces era el gobierno colonial británico.

"Ellos argumentaron: 'No vamos a asumir la responsabilidad. Esta es una idea estúpida, una joven que se va a internar en la selva'. Pero al final, como Leaky insistió, dijeron: 'Está bien, pero tiene que tener a alguien con ella'".

Ese "alguien" fue su madre.

LOS CHIMPANCÉS (Y EL PEQUEÑO FLINT)

Goodall llegó a Tanzania el 14 de julio de 1960 siendo una joven estudiante de secretariado.

Pero lejos de ser una desventaja, ella y distintos expertos creen que la falta de una educación científica formal le permitió observar con una mente abierta, y desafiar los conceptos de la época.

Fue la primera en observar a los chimpancés fabricando y usando herramientas, quitando las hojas de las ramitas para "pescar" termitas de sus montículos, lo que derribó la creencia de larga data de que la fabricación de herramientas era un rasgo exclusivamente humano.

También descubrió que eran omnívoros y aprendió la lección de que podían ser agresivos entre sí.

No obstante, los méritos de Goodall no estuvieron solo en lo científico: ella también acercó la naturaleza al público en general.

Quizás el mayor símbolo sea una imagen de ella tomada por su difunto esposo, el fotógrafo holandés Hugo van Lawick, en Tanzania junto al chimpancé conocido como el pequeño Flint.