Extraditan desde Colombia a chileno acusado de homicidio que estremeció a Calama en 2018

La Oficina Central Nacional (OCN) Interpol Chile concretó la extradición de un ciudadano chileno de 28 años que permanecía prófugo en Colombia, imputado por el homicidio calificado de Ivette Rojas González, joven de 22 años que murió el 15 de abril de 2018 en medio de un violento enfrentamiento en Calama.

De acuerdo con la investigación policial, aquel día el acusado, junto a otras dos personas, se vio involucrado en una disputa en la vía pública con un grupo rival con el que mantenían rencillas previas. En medio del altercado, la joven Ivette Rojas resultó fatalmente herida, generando gran conmoción en la comunidad loína.

Tras el crimen, el imputado huyó del país y se mantuvo oculto hasta ser ubicado recientemente en Bogotá. La Subcomisaria Ingrid Muñoz Gutiérrez, de la OCN Interpol Santiago, detalló que la captura fue posible gracias a la difusión de una alerta internacional. “La OCN Interpol Santiago coordinó la publicación de una Notificación Roja en los sistemas de Interpol, lo que permitió su captura y posterior extradición”, señaló.

Además del homicidio, el acusado mantenía múltiples órdenes de detención pendientes al momento de los hechos, entre ellas por robo en lugar no habitado, robo con fuerza de cajeros automáticos y robo en bienes nacionales de uso público.

Con su retorno al país, la justicia chilena podrá retomar el proceso judicial de un caso que llevaba más de siete años sin resolución y que marcó profundamente a la comunidad de Calama. Las autoridades esperan avanzar ahora en el esclarecimiento total de los hechos y en la determinación de las responsabilidades penales correspondientes.

PURANOTICIA