Expríncipe Andrés bajo investigación y presión popular para perder derechos dinásticos

La detención del expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, y su interrogatorio durante más de once horas, han generado una crisis de confianza pública en Reino Unido, con una gran mayoría de la población solicitando su exclusión de la línea de sucesión.

Una encuesta realizada por YouGov reveló que el 82% de los británicos está a favor de retirarlo, mientras solo un 6% se opone y un 12% no sabe o no responde. La presión social ha aumentado tras los registros policiales en sus propiedades.

La Policía del Valle del Támesis continúa inspeccionando la Royal Lodge de Windsor y otras residencias, incluyendo una casa de campo en Norfolk, en el marco de investigaciones sobre su vinculación con Jeffrey Epstein y supuesta conducta indebida durante su cargo como enviado especial de comercio.

El Palacio de Buckingham subrayó que jamás intervendría en la decisión sobre la sucesión, la cual corresponde exclusivamente al Parlamento. Sin embargo, el debate público ha cobrado fuerza debido al impacto mediático y político del caso.

En Canadá, la alcaldesa de Selwyn, Ontario, Sherry Senis, inició los trámites para retirar el nombre de la isla del Príncipe Andrés, ubicada en el río Otonabee, reflejando el alcance internacional de la controversia.

Eliminar a Andrés de la línea de sucesión requeriría consultas y acuerdos con los territorios de la Commonwealth, dado que su posición está protegida por legislación vigente y reconocida por las monarquías aliadas.

PURANOTICIA