EE.UU. garantiza vigencia de acuerdos comerciales pese a nuevos aranceles de Trump

El representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, aseguró este domingo que todos los acuerdos comerciales bilaterales firmados por Washington siguen plenamente vigentes, pese a la reciente imposición de nuevos aranceles por parte del gobierno estadounidense.

Las declaraciones se producen en medio de un creciente escepticismo internacional, luego de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos fallara en contra de los aranceles originales impulsados por el presidente Donald Trump.

En entrevista con la cadena CBS, Greer sostuvo que “vamos a respaldar estos acuerdos y esperamos que nuestros socios también lo hagan”, en referencia a los pactos alcanzados con la Unión Europea, China, Corea del Sur y otros países.

El fallo del máximo tribunal invalidó los aranceles iniciales al considerar improcedente su aplicación bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), lo que obligó a la Casa Blanca a buscar un nuevo marco legal.

Ante este escenario, el presidente Trump respondió decretando nuevos gravámenes comerciales, esta vez amparados en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite imponer aranceles de hasta un 15% por un período máximo de 150 días.

Transcurrido ese plazo, cualquier extensión de los aranceles requerirá la aprobación del Congreso estadounidense, lo que introduce un nuevo factor político en la continuidad de estas medidas.

Greer enfatizó que los acuerdos bilaterales fueron firmados con pleno conocimiento del litigio en curso, restando dramatismo al impacto legal del fallo judicial sobre los compromisos internacionales de EEUU.

Finalmente, el representante comercial recalcó que la administración mantendrá su política arancelaria. “Llevo un año diciendo que, ganáramos o perdiéramos en el Supremo, habría aranceles”, afirmó, subrayando que la estrategia comercial del país no sufrirá cambios sustantivos.

