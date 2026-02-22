Cae uno de los narcotraficantes más buscados por México y EE.UU.

Un operativo militar en el occidente de México terminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los narcotraficantes más buscados del continente.

De acuerdo con información entregada a The Associated Press por una funcionaria federal bajo condición de anonimato, el capo fue abatido durante un enfrentamiento con fuerzas militares en el estado de Jalisco, en un operativo cuyo detalle aún no ha sido informado oficialmente.

Oseguera Cervantes encabezaba una de las organizaciones criminales más poderosas de México, con presencia en múltiples estados y vínculos internacionales. Era considerado uno de los principales objetivos de seguridad tanto para México como para Estados Unidos.

De hecho, el gobierno estadounidense ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura, reflejo del alto perfil delictivo y la magnitud de las operaciones atribuidas al CJNG.

Tras confirmarse su muerte, se registraron diversos hechos de violencia en al menos cinco estados del norte y oeste del país, incluyendo incendios de comercios y bloqueos de carreteras, presuntamente como reacción de células vinculadas al cartel.

Las autoridades mexicanas desplegaron operativos adicionales para contener los disturbios y reforzar la seguridad en las zonas afectadas, ante el riesgo de nuevas acciones coordinadas.

Mientras tanto, se espera un pronunciamiento oficial que detalle los alcances del operativo y analice las eventuales repercusiones en la estructura interna del CJNG, cuya conducción podría entrar en una etapa de reconfiguración tras la caída de su máximo líder.

