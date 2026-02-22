Alerta en México: Cierran aeropuertos y decretan Código Rojo tras muerte de “El Mencho”

Efectivos federales mexicanos mataron este domingo a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo en Tapalpa, Jalisco. La noticia ha generado bloqueos de carreteras e incidentes violentos en varias entidades del país.

El operativo se concentró en Tapalpa, a unos 150 km al sur de Guadalajara, pero la violencia se extendió a prácticamente toda la costa y municipios cercanos, incluyendo Guadalajara y Puerto Vallarta. El servicio de transporte público fue suspendido desde temprano y se pidió a la población permanecer en sus casas.

Tras confirmarse la muerte de Oseguera, se produjeron quemas de vehículos, gasolineras y comercios, además de cortes de carreteras con objetos como “ponchallantas”. Las autoridades han desplegado operativos para restablecer el orden y contener disturbios.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, delegó la información en el Gabinete de Seguridad, integrado por Defensa, Marina, Fiscalía, Guardia Nacional, Gobernación y Seguridad. Este organismo aseguró que se están atendiendo los bloqueos y que la situación está bajo control.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, decretó Código Rojo y activó la mesa de seguridad. Mientras, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez, aplicó medidas similares en trece municipios con bloqueos e incendios. Posteriormente, la violencia se extendió a Colima, Nayarit, Aguascalientes y Guanajuato.

Nemesio Oseguera, nacido en 1966 en Aguililla, Michoacán, se convirtió en el capo más poderoso de México tras la captura de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”. Fundó el CJNG en 2007 tras la muerte de Ignacio Coronel Villarreal y se mantuvo como objetivo prioritario de México y Estados Unidos.

A pesar del caos inicial, los aeropuertos de la región, incluidos Guadalajara y Manzanillo, operan con normalidad, permitiendo que los vuelos continúen según lo programado y sin eventos relevantes en las instalaciones.

