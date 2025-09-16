Expertos de la ONU concluyen que acciones de Israel en Gaza constituyen genocidio

Una comisión de investigadores de las Naciones Unidas acusó a Israel de cometer "genocidio" en la Franja de Gaza, con el objetivo de "destruir al pueblo palestino". El informe, publicado por la Comisión Internacional Independiente de Investigación (COI), responsabilizó al primer ministro israelí, a su presidente y a otros altos funcionarios por incitación.

La presidenta de la COI, Navi Pillay, declaró que "el genocidio está ocurriendo en Gaza y continúa ocurriendo", y que "la responsabilidad recae en el Estado de Israel". El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel rechazó de inmediato el informe, calificándolo de "distorsionado y falso" y pidiendo la "abolición inmediata de esta Comisión".

El informe de la COI, encargado de investigar la situación de derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, concluyó que las autoridades y el Ejército israelí han cometido “cuatro de los cinco actos genocidas” definidos en la Convención de 1948. Entre ellos, el reporte menciona el asesinato de miembros del grupo, causarles graves daños físicos o mentales, y la imposición de condiciones de vida destinadas a provocar su destrucción física.

Los investigadores señalaron que las declaraciones explícitas de autoridades, como el presidente Isaac Herzog, el primer ministro Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant, junto con el patrón de las operaciones militares, indican que los actos genocidas fueron cometidos con la intención de destruir a los palestinos de Gaza como grupo.

La publicación del informe ocurre casi dos años después del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que dejó 1.200 muertos, la mayoría civiles. La campaña de represalia de Israel en Gaza ha causado la muerte de casi 65.000 personas, también en su mayoría civiles, según datos del Ministerio de Salud de Gaza que la ONU considera fiables.

Aunque la COI no es un órgano judicial, sus informes pueden ejercer presión diplomática y servir como base para la recolección de pruebas en tribunales. Navi Pillay afirmó que la comisión colabora con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) y le ha entregado "miles de pruebas".

Este nuevo informe se suma a las acusaciones de genocidio que Israel ha enfrentado desde el inicio de la guerra. En enero, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó a Israel "prevenir y castigar la incitación directa y pública al genocidio", y la CPI emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant por presuntos crímenes de guerra.

