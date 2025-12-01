Exigen a secretario de Defensa de EE.UU. que responda a acusaciones de que ordenó matar a sobrevivientes de ataque a lancha en el Caribe

Más de 80 personas han muerto desde principios de septiembre.

El Gobierno de Trump dice actuar en legítima defensa al destruir embarcaciones que transportan drogas ilícitas a EE.UU .

La información del Washington Post, que no ha sido verificada por la BBC, señalaba que Hegseth "dio una directriz verbal" de "matar a todos" a bordo de una de estas embarcaciones, y que un comandante de Operaciones Especiales que supervisaba la operación "ordenó un segundo ataque para cumplir con las instrucciones de Hegseth" .

El gobierno de Trump sostiene que se encuentra en un conflicto armado no internacional con los presuntos narcotraficantes para justificar sus operaciones en la zona.

Las reglas de enfrentamiento en tales conflictos armados –tal como se establecen en los Convenios de Ginebra– prohíben atacar a los participantes heridos, que deben ser detenidos y atendidos.

"Una supervisión rigurosa"

Los legisladores republicanos y demócratas que aparecieron el domingo en programas de entrevistas de Estados Unidos dijeron que el Congreso debe revisar los ataques a las embarcaciones.

Dijeron que no sabían si lo publicado por The Washington Post era cierto, pero que atacar a los supervivientes de un ataque inicial con misiles presentaba serias dudas sobre su legalidad.

"Esto alcanza el nivel de un crimen de guerra si es cierto", dijo el senador demócrata Tim Kaine en un programa de la cadena CBS.

El legislador republicano Mike Turner reconoció que el Congreso no tenía información de que ese segundo ataque hubiera ocurrido.

"Obviamente, si eso ocurrió, sería muy grave, y estoy de acuerdo en que sería un acto ilegal", dijo Turner, expresidente del Comité de Inteligencia, a CBS.

Estos comentarios se producen después de que el Comité de Servicios Armados del Senado, liderado por los republicanos, anunciara el viernes que planeaba una "supervisión rigurosa" de los ataques.

"El Comité está al tanto de los recientes reportes de prensa –y de la respuesta inicial del Departamento de Defensa– con respecto a los presuntos ataques adicionales contra presuntos buques de narcóticos en el área de responsabilidad de SOUTHCOM" (Comando Sur del mando militar de Estados Unidos), según dijeron en un comunicado el presidente del comité, el senador republicano Roger Wicker, y su homólogo demócrata, el senador Jack Reed.

"El Comité ha dirigido consultas al Departamento y llevaremos a cabo una supervisión rigurosa para determinar los hechos relacionados con estas circunstancias", afirmaron.