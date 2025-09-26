Excanciller Heraldo Muñoz: “El discurso de Netanyahu no refleja la realidad global"

El excanciller Heraldo Muñoz se refirió este viernes al discurso del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en el que reiteró su rechazo a la creación de un Estado palestino y defendió la ofensiva militar en Gaza.

En conversación con Radio Cooperativa, Muñoz calificó la intervención como desconectada del contexto internacional: “Va en contra de la realidad, de lo que han expresado líderes mundiales, incluso aliados de Israel como Reino Unido, Francia, Canadá, Australia o Bélgica, que han decidido reconocer el Estado palestino”.

A juicio del exministro, Netanyahu estaría actuando en función de “su futuro político” y buscando respaldo en sectores de ultraderecha que promueven “continuar con la violencia de los colonos en Cisjordania” y con la operación militar en Gaza.

En ese marco, cuestionó una de las afirmaciones del mandatario israelí: “Cuando Netanyahu dice 'nosotros tiramos panfletos para que la gente se retire', lo cierto es que el desplazamiento forzado es un crimen de guerra”, recalcó.

Respecto al curso del conflicto, Muñoz reconoció que no es optimista sobre una solución rápida, pero insistió en la urgencia de medidas humanitarias inmediatas.

“Lo inmediato debería ser lograr un cese al fuego y la liberación de los rehenes. No parece realista ni sensato, pero ¿qué otra alternativa hay? Excepto que siga la masacre”, dijo.

Finalmente, el excanciller abordó el futuro de la Secretaría General de Naciones Unidas, destacando la necesidad de una figura con experiencia, legitimidad y representatividad regional.

“Más que nunca se necesita una candidata como Michelle Bachelet”, afirmó, valorando su trayectoria en el organismo, su condición de mujer y el criterio de rotación geográfica que “le correspondería a América Latina”.

