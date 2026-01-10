Ex primera dama de Brasil responsabiliza al Estado por integridad física de Bolsonaro

La esposa del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, advirtió públicamente sobre el “riesgo real de muerte” que enfrentaría el exmandatario debido a su delicado estado de salud mientras permanece en prisión tras ser condenado por el intento de golpe de Estado de 2022.

En declaraciones recogidas por Globo TV, la ex primera dama sostuvo que “las autoridades son conscientes del riesgo real de muerte” que implica mantener a Bolsonaro encerrado las 24 horas del día. En ese contexto, subrayó que “su integridad física es responsabilidad del Estado”, responsabilizando directamente a las autoridades por cualquier eventual desenlace.

Michelle Bolsonaro detalló que el exjefe de Estado presenta mareos y pérdida de equilibrio al ponerse de pie, síntomas que atribuyó a efectos secundarios de la medicación que debe consumir de forma permanente. Cabe recordar que el pasado martes Bolsonaro sufrió una caída desde su cama, la que le provocó un traumatismo craneoencefálico leve, sin daño intracraneal, según informó el médico Brasil Ramos Caiado.

A través de un mensaje en redes sociales, la ex primera dama afirmó que, pese a estos antecedentes, Bolsonaro continúa recluido en condiciones estrictas, lo que incrementa el riesgo de un nuevo accidente. “El miedo es real”, señaló, al advertir que podría volver a caer sin que nadie lo advierta a tiempo.

Michelle Bolsonaro también manifestó preocupación por los cambios en el sistema de custodia, indicando que antes, bajo resguardo exclusivo de la Policía Federal, la puerta de la habitación permanecía abierta, situación que ya no ocurre con la Policía Penitenciaria Federal. Actualmente, Jair Bolsonaro, de 70 años, cumple una condena de 27 años y tres meses de prisión y se encuentra interno en la sede de la Policía Federal en Brasilia.

