Evo Morales exige juicio imparcial tras ser declarado en rebeldía por la justicia boliviana

Luego de que la Justicia de Bolivia lo declarara en rebeldía por ausentarse ante el Tribunal Departamental de Tarija, el expresidente Evo Morales exigió que se lleve a cabo un proceso "imparcial" y "legal". En dicha instancia se desarrolla una causa judicial en su contra por el supuesto delito de trata de personas, el cual estaría vinculado a una relación con una adolescente ocurrida durante su etapa presidencial.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el exmandatario enfatizó que "no busco la impunidad, solo exijo un proceso imparcial, legal y apegado a la Constitución y al Derecho procesal". En el mismo escrito, defendió su postura señalando que "ningún ciudadano puede ser condenado jurídica y mediáticamente, sin el respeto del debido proceso y la presunción de inocencia".

Siguiendo esa argumentación, Morales abogó por que "nadie" termine siendo "condenado" debido a "razones políticas", especialmente si se utilizan "acusaciones falsas y armadas con pruebas inventadas solo con el objetivo de aniquilar jurídica, moral y físicamente".

Para sustentar sus palabras, el exdirigente acompañó su publicación de jurisprudencia seleccionada y advirtió que "si un juez o un tribunal permite que un juicio avance sin resolver los incidentes pendientes, corre el riesgo de que todo lo actuado sea nulo de pleno derecho, pudiendo la defensa de un denunciado presentar acciones constitucionales y una denuncia penal por prevaricato contra los administradores de justicia".

Actualmente, el político permanece refugiado en la región cocalera de Chapare, en pleno Trópico de Cochabamba, protegido bajo la pétrea custodia de sus seguidores. Desde ese lugar no ha acudido a ninguna de las citaciones emitidas por las autoridades, a las cuales ha acusado de fabricar un caso en su contra desde la etapa del expresidente Luis Arce.

Con relación a su caso, la acusación sostiene que durante el año 2015 Morales mantuvo una relación con una joven entonces de 16 años, con quien tuvo una hija en su etapa presidencial. Cabe recordar que su administración se prolongó desde 2006 hasta 2019, cuando salió del país presionado por la oposición y una parte de las Fuerzas Armadas, que no reconocieron su triunfo electoral.

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