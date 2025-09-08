"Esto no es defenderse, es exterminar": Gobierno de España anuncia 9 medidas de presión a Israel por el "genocidio en Gaza"

En su discurso, el presidente del gobierno español dijo que "el pueblo judío ha sufrido innumerables persecuciones e injusticias a lo largo de la historia, incluida la más atroz de todas, que fue el Holocausto ".

Añadió que "después de tanto sufrimiento merece tener un estado propio y merece sentirse seguro en él ".

Sánchez reforzó que España "apoyará siempre el derecho de Israel a existir, a garantizar su seguridad y prosperar ", pero luego señaló que, tras el 7 de octubre de 2023, lo que en principio era una operación contra los "atroces atentados de Hamás, ha acabado convirtiéndose en una nueva oleada de ocupaciones ilegales y un ataque injustificable contra la población civil palestina ".

La primera medida anunciada es "la aprobación urgente de un real decreto ley que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel ".

Si bien esto lo aplica España de facto desde octubre de 2023, este mecanismo da un paso más y establece la prohibición de modo "legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar a Israel" .

Esta es una medida que desde hace tiempo venía reclamando su socio de gobierno, el partido de izquierda Sumar cuya cabeza visible es Yolanda Díaz.

España no es uno de los grandes proveedores de armas a Israel y este embargo no es una medida que le vaya a afectar de modo significativo en cuanto logística a las fuerzas de seguridad israelíes.

El mismo Sánchez así lo reconoció: "Nosotros solos no podemos detener la ofensiva Israelí, pero eso no significa que no vayamos a dejar de intentarlo ".

A la vez, en los últimos meses España instó a otros países europeos a tomar esta medida y suspender los envíos de armas a Israel.

Los principales suministradores de armamento a Israel son Estados Unidos, Alemania e Italia. Además, el propio Israel es uno de los mayores exportadores de armas del mundo, por lo que dispone también de una potente industria nacional.

"La comunidad internacional no está sabiendo detener esta tragedia, quizá porque las grandes potencias del mundo han terminado encalladas entre la indiferencia de un conflicto que no termina y la complicidad con el gobierno del primer ministro Netanyahu", dijo el mandatario.

Otra de las medidas es la prohibición de entrada a España a "todas aquellas personas que participen de forma directa en el genocidio, la violación de Derechos Humanos y los crímenes de guerra en la Franja de Gaza", aunque Sánchez no especificó a quién afectará y, en concreto, si esto incluye a Netanyahu.

MEDIDAS CONTRA LOS ASENTAMIENTOS

Otra parte del paquete de medidas afecta a los asentamientos de colonos en la Cisjordania ocupada. Los asentamientos se consideran ilegales según el derecho internacional, aunque Israel lo niega.

Una de estas acciones por parte del gobierno de España será la prohibición de importar productos que provengan de estos asentamientos "con el objetivo de combatir estas ocupaciones, de frenar el desplazamiento forzoso de población palestina y mantener viva la solución de los dos estados".

El proyecto de acuerdo para una solución al conflicto entre israelíes y palestinos basada en los dos estados establecía la administración de la Autoridad Palestina (AP) en zonas que Israel conquistó y ocupó en la Guerra de los Seis Días de 1967. Pero los asentamientos de colonos israelíes siguieron creciendo en estos años.

Otra medida que anunció Sánchez afecta a los ciudadanos españoles residentes en estos asentamientos. A partir de ahora, se limitarán los servicios consulares "a la mínima asistencia legalmente obligatoria".