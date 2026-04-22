Estados Unidos suspende viaje de JD Vance a Pakistán para negociar con Irán tras tregua

Luego de que el presidente Donald Trump comunicara la prolongación de la tregua con Teherán, se dejó sin efecto el traslado a Pakistán del vicepresidente estadounidense, JD Vance. El alto funcionario tenía previsto liderar la comitiva de Washington en un nuevo ciclo de diálogos con Irán.

Diversos medios norteamericanos, entre ellos el portal Axios, la cadena CBS y el periódico 'Wall Street Journal', ratificaron la información a través de informantes de la Casa Blanca. De acuerdo a estos reportes, la visita a Islamabad quedó paralizada por tiempo indefinido.

La agenda contemplaba esta expedición —ahora anulada y sin una reprogramación a la vista— como una segunda etapa de acercamientos. Esto, tras las extenuantes jornadas de hace más de una semana, instancia en la que los encuentros con los representantes iraníes se extendieron por sobre las 21 horas.

El cese de hostilidades transitorio, pactado originalmente a comienzos de abril entre ambas naciones, logró ampliarse pese a la falta de un pronunciamiento formal por parte de la República Islámica. Hasta ese momento, Teherán no había ratificado ni descartado su presencia en las tratativas de paz fijadas en la capital de Pakistán.

Sobre este punto, la cadena CNN consignó, citando a sus propias fuentes, que el desplazamiento de Vance programado para esa jornada ya evidenciaba demoras. En paralelo, se advirtió sobre el desarrollo de una cumbre de alta relevancia en la Casa Blanca para abordar la situación.

Cuando restaba poco tiempo para el término del armisticio —cuyo vencimiento estaba agendado exactamente para las 4.50 horas del 22 de abril—, la administración pakistaní presionó a los líderes iraníes para que se presentaran en los diálogos, enfatizando que este paso resultaba "crucial".

Posteriormente, Esmail Baqaei, vocero del Ministerio de Exteriores de Irán, replicó asegurando que "por el momento" aún no se había "tomado una decisión" respecto a la eventual asistencia de su país a las mesas de trabajo.

Pese a ello, a última hora del martes, la agencia de noticias Tasnim —vinculada a la Guardia Revolucionaria— informó que la comitiva iraní definitivamente no se trasladará a Islamabad para esta segunda ronda de negociaciones. El medio sustentó su reporte en un comunicado enviado por el equipo negociador de Irán a la parte estadounidense, documento que advertía la nula perspectiva de que Teherán se involucre en esta fase.

PURANOTICIA