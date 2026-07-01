Estados Unidos reafirma su compromiso con la OTAN y asegura ser "un miembro orgulloso"

El embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matt Whitaker, aseguró este miércoles que su país seguirá comprometido con la Alianza Atlántica y rechazó cualquier duda sobre una eventual retirada, al señalar que Estados Unidos es "un miembro orgulloso" y que "no se va a ninguna parte".

En declaraciones a la prensa, insistió en la necesidad de que los aliados europeos asuman una mayor responsabilidad en la defensa convencional del continente y que aumenten su gasto militar para lograr un reparto de cargas "más justo", pero señaló que eso no significa que Estados Unidos se aleje de la OTAN.

"El objetivo está claro: seguir trasladando la carga de la defensa convencional de Europa a nuestros aliados en la OTAN. Estados Unidos es un miembro orgulloso de la OTAN. Fuimos uno de los miembros fundadores. El tratado se conoce como el Tratado de Washington porque fue allí donde se firmó. Estados Unidos no se va a ninguna parte", aseguró.

Eso sí, señaló que Washington tiene otras "responsabilidades a nivel global" y que por eso espera que los aliados europeos "se equiparen con Estados Unidos y den un paso al frente" para garantizar su propia defensa, demostrando "trayectorias ascendentes significativas" y un incremento cuantitativo y cualitativo en el gasto militar.

Las declaraciones del embajador estadounidense se produjeron en la víspera de la cumbre de la OTAN que tendrá lugar la semana que viene en la capital turca, Ankara, y después de que Donald Trump, haya amagado con sacar a su país de la Alianza Atlántica por no secundar al país en la guerra en Irán.

(Imagen: Samuel Corum/Getty Images)

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