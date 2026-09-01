Estados Unidos lanzó nueva ola de ataques contra objetivos de la Guardia Revolucionaria en Irán

El Mando Central del Ejército estadounidense (Centcom) confirmó este martes que sus fuerzas lanzaron ataques contra objetivos de la Guardia Revolucionaria iraní en distintos puntos del país tras la última oleada de bombardeos perpetrada por el Ejército contra la isla iraní de Larek.

"Hoy a las 12.00 horas, las fuerzas estadounidenses han empezado a atacar objetivos de la Guardia Revolucionaria Islámica en Irán. Los ataques siguen a los recientes intentos de ataques por parte de la Guardia Revolucionaria contra el transporte comercial en el estrecho de Ormuz y contra miembros del servicio estadounidense desplegados en la región", señaló el organismo en redes sociales.

El presidente estadounidense, Donald Trump, puntualizó que el Ejército ataca "objetivos iraníes cerca del estrecho de Ormuz" y advirtió a Teherán de que si responde a un "ataque plenamente justificado" por parte de Washington recibirá "un nuevo golpe con mucha mayor dureza e intensidad".

"Se trata de ataques de gran envergadura y potencia, realizados en represalia por el intento fallido de Irán de colocar minas marinas en el estrecho, que actualmente está libre de ellas -han sido retiradas o detonadas por completo- y por el lanzamiento de ocho misiles, todos ellos interceptados con éxito, contra nuestra base militar en Jordania", apuntó el mandatario en redes sociales.

Asimismo, el presidente norteamericano aseguró que "no será el mayor de los ataques" perpetrados por Estados Unidos. "Hay otro aguardando su momento y, cuando concluya, quedará muy poco de la República Islámica de Irán", añadió.

En respuesta, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes aseguraron en un comunicado que impondrá "un alto precio al enemigo estadounidense" tras escucharse explosiones en la ciudad portuaria de Bandar Abbas y en la isla de Qeshm, según recogió la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

"Cuanto más insista el Ejército terrorista estadounidense en sembrar el caos en la región, mayores y más graves serán las pérdidas que tendrá que soportar. Hemos declarado y determinado reiteradamente que bajo ninguna circunstancia comprometeremos los derechos de la heroica nación iraní e impondremos un alto precio al enemigo estadounidense", aseguraron.

De la misma forma, el portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní, Sardar Mohebi, señaló en un mensaje difundido en redes sociales que Washington "lamentará sus nuevos ataques". "Un severo castigo aguarda a los agresores", dijo.

Trump ha asegurado en varias ocasiones durante los últimos meses que Washington destruyó las capacidades militares de Irán en el marco de la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Israel, a pesar de lo cual los enfrentamientos han continuado esporádicamente, incluido un intercambio de ataques en las últimas horas.

El magnate ya adelantó en declaraciones a Fox News que las fuerzas estadounidenses "golpearían con dureza" a Irán por sus últimos ataques contra objetivos de Estados Unidos en Jordania y Emiratos Árabes Unidos (EAU), lanzados en respuesta a los bombardeos de Washington contra la isla de Larak, los primeros en cerca de un mes.

(Imagen referencial: AFP)

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