Estados Unidos e Irán inician nueva ronda de negociaciones en Pakistán al terminar tregua

A solo un día de que expire la tregua de dos semanas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio por hecho que la delegación de Irán acudirá a la mesa de diálogo programada para este martes en Islamabad, la capital de Pakistán. En caso contrario, el mandatario lanzó una dura advertencia a la nación islámica, asegurando que "se enfrentará a problemas nunca antes vistos".

Las declaraciones del jefe de Estado se produjeron en medio de un contacto telefónico con el espacio radial "The John's Frederciks Show". Durante la breve entrevista, reiteró su exigencia de reunirse con sus pares iraníes en esta nueva fase de tratativas en territorio pakistaní, deslizando eventuales represalias que prefirió no detallar. Por su parte, las autoridades de Teherán se han limitado a señalar que todavía no toman una determinación sobre su asistencia.

"Van a tener que negociar, y si no lo hacen, se van a enfrentar a problemas nunca antes vistos", recalcó el gobernante norteamericano. Pese al tono amenazante, el inquilino de la Casa Blanca exhibió optimismo frente al proceso, expresando su deseo de que se logre un pacto "justo" entre ambas partes. De este modo, espera que el país asiático logre comenzar su etapa de reconstrucción "sin armas nucleares".

Al abordar los orígenes de la actual escalada, el líder estadounidense defendió nuevamente el ataque militar ejecutado el pasado 28 de febrero en conjunto con Israel en contra de objetivos iraníes. Según argumentó, llevar a cabo dicha ofensiva era algo "necesario" ya que "no tenían otra opción". En esa misma línea, sentenció: "Hemos hecho un gran trabajo y lo cerraremos. Todos estarán contentos".

Proyectando el futuro de las conversaciones, Trump enfatizó que el eventual nuevo tratado que busca firmar con Irán resultará "mucho mejor" si se le compara con el Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC). Cabe recordar que dicho documento fue sellado en 2015, durante la administración de su predecesor, Barack Obama.

Profundizando en sus críticas hacia ese pacto previo, el mandatario fustigó que el PIAC "era un camino garantizado hacia la bomba nuclear". Además, cuestionó duramente los términos económicos de aquel entonces, reprochando que "entregaron (a Irán) 1.700 millones de dólares en efectivo cargado en un Boeing 757 destino Irán para que la dirigencia iraní lo gastara como quisiera".

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