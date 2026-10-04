Estados Unidos desestima inmunidad de Nicolás Maduro al no reconocerlo como presidente

El Departamento de Estado norteamericano ha desestimado un recurso que pedía la inmunidad del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por considerar que éste no es jefe de Estado de Venezuela. Tampoco estima que goce de inmunidad su esposa, Cilia Flores, apresada también el 3 de enero en una incursión militar estadounidense en Caracas para ser juzgados en suelo estadounidense.

La Fiscalía, haciéndose eco del Departamento de Estado, ha explicado que "no reconoce a Maduro Moros como presidente de Venezuela o a Flores de Maduro como primera dama de Venezuela desde el 2019", tras las "fraudulentas elecciones presidenciales orquestadas por Maduro en 2018", ha explicado en un comunicado publicado en redes sociales el abogado venezolano Nizar El Fakih, quien sigue el proceso judicial.

De esta forma, emplazan al juez Alvin Hellerstein a desestimar los argumentos formulados por los dos acusados y dar continuidad al proceso judicial en el distrito sur de Nueva York por delitos de narcoterrorismo, narcotráfico y delitos relacionados con armas.

La Fiscalía sostiene que los acusados "incurrieron en 'conductas dirigidas a eludir, en lugar de hacer cumplir, la legislación aplicable', incluido el derecho interno venezolano, cuando participaron en los delitos de tráfico de cocaína, narcoterrorismo y armas alegados en la acusación", razón por la cual "tampoco pueden invocar inmunidad basada en actos oficiales". Los cargos fueron presentados en 2020.

Maduro y Flores fueron detenidos en el Palacio de Miraflores, sede de la Presidencia venezolana en Caracas, durante un operativo militar de Estados Unidos realizado el pasado 3 de enero que se saldó con más de un centenar de muertos. Ambos se encuentran desde entonces en la prisión federal de Brooklyn, el Centro de Detención Metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés), en Nueva York.

El presidente fue elegido para el cargo por primera vez en 2013. Tras su captura, Delcy Rodríguez, quien hasta entonces era su vicepresidenta, ha asumido el cargo de presidenta encargada. Rodríguez ha criticado el operativo estadounidense contra Maduro, pero se ha declarado dispuesta a iniciar una nueva relación de cooperación y diálogo con Estados Unidos.

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