Estados Unidos "derribó" siete lanchas rápidas de Irán en el estrecho de Ormuz

El presidente estadounidense, Donald Trump, informó que las fuerzas de su país "derribaron" siete lanchas rápidas iraníes en el marco del "Proyecto Libertad", una iniciativa para guiar a los buques mercantes atrapados por el bloqueo del estrecho de Ormuz.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el jefe de Estado norteamericano detalló la acción militar señalando: "Hemos derribado siete pequeñas embarcaciones o, como les gusta llamarlas, lanchas rápidas. Es todo lo que les queda".

Junto con lo anterior, el gobernante sugirió la incorporación de nuevos aliados a la operación, argumentando que "Irán ha realizado algunos disparos contra países no implicados, incluido un buque mercante surcoreano. Quizás es el momento de que Corea del Sur se sume a la misión".

Para entregar un balance de la situación actual en la zona, la autoridad enfatizó que "hasta el momento no hay ningún otro caso de daños en el Estrecho".

Durante un diálogo sostenido con un periodista de la cadena estadounidense Fox News, la máxima autoridad norteamericana lanzó una dura advertencia. Aseguró que si las fuerzas iraníes deciden atacar a los barcos que integran el Proyecto Libertad, estos serán "borrados de la faz de la Tierra". En la misma conversación, recalcó que este despliegue posee un fin estrictamente humanitario, cuyo objetivo central es lograr la liberación de los 20.000 marineros afectados.

Por otro lado, el presidente aseveró que el cerco naval impuesto por Washington sobre los puertos de la nación islámica ha rendido frutos al facilitar las negociaciones, ya que ahora las autoridades iraníes se muestran "mucho más maleables". De hecho, el propio Trump calificó esta estrategia de presión mediante el bloqueo como "la mejor maniobra militar de la historia".

Frente a este escenario, las opciones que le restan a Teherán se limitan a "un acuerdo de buena fe" o, en su defecto, a "la reanudación de las operaciones de combate". Ante esta última posibilidad, el mandatario alertó que las bases estadounidenses distribuidas por todo el mundo ya iniciaron sus preparativos para enfrentarla.

(Imagen referencial: CENTCOM / Europa Press)

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