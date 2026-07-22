Estados Unidos completa su undécima noche consecutiva de bombardeos a Irán

El Mando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que completó su undécima noche consecutiva de ataques contra Irán, en el marco de la ofensiva iniciada con el objetivo declarado de "debilitar aún más la capacidad de Irán para amenazar el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz".

"A las 20:15 horas del 21 de julio, el Mando Central de Estados Unidos (Centcom) completó con éxito su undécima noche consecutiva de ataques contra Irán", señaló el organismo militar en un comunicado, publicado poco más de una hora después de anunciar el inicio de esta nueva ronda de bombardeos.

Según Centcom, los ataques estuvieron dirigidos contra "centros de operaciones militares iraníes, instalaciones marítimas, hangares de aeronaves, depósitos de drones e infraestructura logística militar". La entidad justificó la ofensiva señalando que busca reducir la capacidad de Irán para amenazar la navegación comercial en el estrecho de Ormuz.

Asimismo, el mando estadounidense acusó a Irán de haber atacado "más de 30 buques comerciales que transitaban por esta vía marítima internacional, vital para el comercio regional y mundial". "Estos ataques injustificados han puesto en peligro a cientos de marinos inocentes y han socavado la libertad de navegación", sostuvo.

Pese a ello, Centcom aseguró que el estrecho de Ormuz continúa abierto al tránsito de embarcaciones comerciales. Además, indicó que desde comienzos de mayo las fuerzas estadounidenses han facilitado el paso de cerca de 900 buques mercantes y el transporte de 450 millones de barriles de petróleo crudo.

PURANOTICIA