Zelenski advierte que Ucrania no podrá afrontar el próximo invierno sin más misiles Patriot de EE.UU.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, advirtió que su país no será capaz de resistir los ataques rusos durante el próximo invierno si Estados Unidos no le vende al menos el 5% de sus misiles Patriot. "Yo tengo el 1%", afirmó el mandatario, mientras Moscú continúa incrementando el número de misiles balísticos utilizados en sus ataques.

"Este año tenemos dos veces y medio menos interceptores que en 2025. Rusia lanza el doble de misiles balísticos cada mes. Hay bombardeos todas las noches, y cuatro o cinco veces al mes se producen ataques masivos. Son noches terribles", relató el presidente ucraniano en una entrevista con CNN publicada este jueves.

Julio fue el mes más mortífero para la población civil ucraniana desde abril de 2022, cuando apenas había comenzado la invasión rusa, según Naciones Unidas. Durante ese período se registraron ataques de gran escala en ciudades como Kiev y Zaporiyia.

"Si nos venden el 10%, destruiremos todos los misiles balísticos rusos", afirmó Zelenski, quien reconoció que, pese a sus esfuerzos, no ha logrado conseguir esas cantidades. "Me lleva meses, hago millones de llamadas. Intento intercambiar algo por misiles. Hago cosas de las que ni siquiera puedo hablar", señaló.

Estos esfuerzos también se han visto condicionados por la alta demanda de misiles Patriot en Medio Oriente, en medio de la continuidad de la guerra entre Estados Unidos e Irán, conflicto que se ha extendido hacia intereses e instalaciones estadounidenses en distintos países de la región.

Zelenski también señaló que sigue siendo un "desafío" poner en marcha el aparente visto bueno que el presidente estadounidense, Donald Trump, concedió hace dos meses durante la cumbre de la OTAN en Ankara para fabricar de manera independiente estos proyectiles Patriot en territorio ucraniano.

"Espero conseguirlo (...) representa para mí un gran desafío, uno de los más grandes que he tenido desde el comienzo de esta guerra", reconoció el presidente ucraniano, quien aprovechó la instancia para reclamar una mayor implicación de Washington en la búsqueda de una solución al conflicto.

En ese sentido, volvió a insistir en que solo Trump es capaz de ejercer la presión suficiente sobre el presidente ruso, Vladimir Putin, para que detenga los ataques. "No quiere detener esta guerra y no se le está presionando lo suficiente", advirtió Zelenski, quien tampoco descartó que Moscú pueda extender el conflicto hacia la OTAN.

"No sabe cómo terminar esta guerra sin una gran ocupación o una gran victoria para su sociedad. Le resulta más sencillo encontrar un país más pequeño, no importará si ese país pertenece o no a la OTAN. Quiere una victoria rápida, con la certeza absoluta de que ganará, ocupará, destruirá o controlará", aseveró.

ATAQUES CONTRA "GENTE CORRIENTE"

Por otro lado, el presidente ucraniano denunció este jueves a través de sus redes sociales un nuevo ataque de las Fuerzas Armadas de Rusia contra "gente corriente", esta vez en Odesa, donde se confirmó la muerte de dos personas luego de que un dron impactara contra un tren.

"Había 340 personas en el tren. Y quienquiera que estuviera operando ese dron de verdad no podía ignorar que el objetivo era completamente civil", denunció Zelenski, quien lamentó la muerte del maquinista y su ayudante.

"Cada día, los rusos atacan la vida de gente común simplemente por aterrorizar", afirmó el mandatario, quien cifró en 130 los drones lanzados por Moscú durante la pasada noche sobre once regiones ucranianas.

En línea con sus anteriores declaraciones, Zelenski también dirigió sus críticas hacia sus socios internacionales por la falta de apoyo que, según sostiene, está recibiendo Ucrania para hacer frente a ataques cada vez más frecuentes.

"Lamentablemente, no todos estos ataques reciben una respuesta contundente del mundo. Se necesita más apoyo en defensa aérea y más presión sobre Rusia si el mundo habla en serio sobre detener esta guerra en Europa", apuntó.

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