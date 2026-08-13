Jefe del Pentágono advierte que EE.UU. no descarta la opción de una intervención militar en Cuba

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que Washington no descarta una eventual intervención militar en Cuba, al tiempo que sostuvo que La Habana "haría bien en prestar atención" a la "voluntad" del presidente Donald Trump de "hacer valer las prerrogativas estratégicas" del país norteamericano.

"Como ya he dicho antes, y creo que han visto lo que ha ocurrido en otros casos, todas las opciones están sobre la mesa, incluidas las militares", manifestó Hegseth en declaraciones a los medios durante su visita a Panamá, donde participó en un evento de la coalición militar impulsada por Washington contra los carteles.

A continuación, el secretario de Defensa consideró que la isla caribeña "haría bien en prestar atención a la voluntad del presidente Trump de hacer valer las prerrogativas estratégicas estadounidenses".

Tras ello, Hegseth aseguró que, a su juicio, "nadie puede compararse con Estados Unidos", y agregó que "lo que la influencia extranjera ha sido capaz de lograr en su hemisferio, ha sido bastante insignificante".

"Los rusos, cubanos, iraníes y Venezuela... La forma en que esos países se han acercado a Estados Unidos y a la Coalición contra Carteles de las Américas (A3C) demuestra que entienden dónde reside el equilibrio de poder, especialmente en este hemisferio. Y eso, sin duda, se aplica a Cuba", ha espetado Hegseth.

En junio pasado, el propio Trump hizo referencia a una posible operación militar similar a las de Venezuela o Irán en Cuba. No obstante, en aquella oportunidad afirmó mantener una postura "flexible" respecto de La Habana.

"La diferencia es que Venezuela tiene petróleo, Cuba no. Cuba tiene buenas propiedades y una costa preciosa", indicó el mandatario, afirmando que las autoridades cubanas tienen "muchísimas ganas" de dialogar con Washington.

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