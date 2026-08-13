Gobierno venezolano y oposición acuerdan impulsar cambios al sistema judicial y recuperar activos depositados en Reino Unido

El Gobierno de Venezuela y el parlamento opositor paralelo constituido en 2015 acordaron iniciar un "proceso" orientado a la "transformación" del sistema judicial del país, además de promover la recuperación de "activos de reserva internacional" depositados en el Banco de Inglaterra.

El acuerdo se alcanzó tras finalizar el primer ciclo de trabajo enmarcado en el proceso de diálogo político, luego de que a mediados de julio ambas partes anunciaran una hoja de ruta conjunta para la reconstrucción del país, tras el doble terremoto que dejó más de 6.300 víctimas mortales.

En materia judicial, las partes acordaron, según un documento difundido en redes sociales por la Asamblea Nacional venezolana, iniciar un proceso que contribuya a la "transformación del sistema de Justicia" del país.

Para avanzar en esta materia, ambas delegaciones acordaron "renovar y ampliar el comité de postulaciones judiciales", activar un "nuevo proceso de postulación" para la renovación y designación de todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y conformar un consejo encargado de revisar las credenciales y requisitos de los postulantes al TSJ, con el objetivo de verificar el cumplimiento de lo establecido en la Constitución, la ley y el baremo de evaluación.

Asimismo, acordaron concentrar esfuerzos para "promover la recuperación de los activos de reserva internacional" del país, depositados en oro en el Banco de Inglaterra, mediante el establecimiento de "mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría en la utilización eficiente de los mismos, para garantizar el bienestar de todos los afectados".

Esta medida busca "continuar dando respuesta a las víctimas" de los fuertes terremotos que sacudieron al país el pasado 24 de junio. A ello se suma el acuerdo de "trabajar en el fortalecimiento de programas de atención en vivienda, electricidad, salud y recolección de escombros".

Para este primer ciclo de conversaciones fueron instaladas dos mesas técnicas: una destinada a abordar la emergencia provocada por el doble terremoto y otra enfocada en el fortalecimiento de la democracia, el Poder Judicial y el Poder Electoral. En total, se realizaron cinco sesiones de trabajo con las mesas técnicas y cinco plenarias entre ambas delegaciones.

La delegación del Gobierno central está liderada por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, mientras que la de la Asamblea Nacional de 2015, es encabezada por Dinorah Figuera, quien reemplazó a Juan Guaidó en la Presidencia del Parlamento opositor.

Respecto del cronograma para implementar los acuerdos, Rodríguez y Figuera señalaron que este comenzará durante agosto "con los anuncios oficiales y acciones concretas, bajo un mecanismo de trabajo continuo que asegure el cumplimiento estricto de cada compromiso".

En esta línea, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, valoró este "primer paso" en el proceso de diálogo y manifestó su confianza en que contribuya a "construir un camino para la mejor convivencia democrática" entre los distintos sectores políticos.

Posteriormente, la presidenta llamó a que "todas las fuerzas políticas se sumen a este diálogo, poniendo siempre por delante el bienestar, la paz, la estabilidad y el desarrollo de Venezuela".

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