Estados Unidos anuncia acuerdo con Irán para reducir tensiones y avanzar en las negociaciones “sin misiles”

La Casa Blanca aseguró este miércoles que acordó con las autoridades de Irán reducir las tensiones durante la semana que viene en aras de avanzar en las negociaciones tras el acuerdo preliminar alcanzado el mes pasado "sin que vuelen los misiles".

"Hemos llegado a un acuerdo para mantener la calma durante la próxima semana, de modo que se pueda avanzar en todos los aspectos del memorando de entendimiento en un entorno productivo, sin que vuelen los misiles", señalaron fuentes de la Casa Blanca en declaraciones a Europa Press.

Pese a ello, las mismas fuentes advirtieron que "el presidente (Donald Trump) ha dejado claro que cada vez que ellos disparen, nosotros dispararemos más y contra objetivos que debiliten aún más su posición en el estrecho (de Ormuz)".

Horas antes, el mandatario estadounidense señaló que los contactos con Irán marchan por buen camino, insistiendo en que hay progresos para la "desnuclearización". En declaraciones a la prensa desde la base de Andrews, aseguró que se "han mantenido relaciones muy buenas" con Irán.

Sus enviados especiales, Steve Witkoff y Jared Kushner, se desplazaron a principios de esta semana a Doha, después de que Trump afirmase que se reunirían con representantes iraníes, entre desmentidos de Teherán.

Por su parte, el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, insistió este miércoles en que no se ha producido ningún encuentro con Washington, sino que Teherán se ha reunido en la citada localidad con Pakistán y Qatar.

Fruto de esas reuniones, se acordó la apertura de un "canal de comunicación inmediata" del grupo de seguimiento para poder documentar incumplimientos del memorando de entendimiento firmado por Trump y por el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, el pasado 18 de junio.

Mientras, el Ministerio de Exteriores de Qatar destacó que se han logrado "avances positivos" en los contactos indirectos entre Washington y Teherán. "Los mediadores de Qatar y Pakistán han concluido hoy en Doha una serie de reuniones por separado con los negociadores estadounidenses e iraníes, en las que se han logrado avances positivos en cuestiones relacionadas con el Memorando de Entendimiento de Islamabad", señaló su portavoz, Majed al Ansari, en redes sociales.

El representante qatarí indicó además que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán continuarán "en los próximos días", de modo que el siguiente encuentro "se programará lo antes posible tras las exequias del antiguo líder supremo iraní", el ayatolá Alí Jamenei, muerto el 28 de febrero, al inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

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