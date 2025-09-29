Estado de Oregón y Portland demandan a Trump por desplegar fuerzas militares a esa localidad

Las autoridades de Portland y del estado de Oregon, en la costa oeste de Estados Unidos, han presentado una demanda contra la Administración de Donald Trump por el envío de fuerzas militares a esta localidad y por autorizar el uso de la "fuerza total" en el marco de su campaña para supuestamente recuperar la seguridad en las principales ciudades del país.

"A las 2.00 horas de la tarde de hoy (hora local), hemos presentado una demanda en Portland, Estados Unidos, para proteger Oregón y sus valores", ha anunciado el fiscal general del estado, Dan Rayfield, en un video difundido en su cuenta de la red social X.

El magistrado, que ha denunciado que el inquilino de la Casa Blanca se ha "extralimitado en su autoridad", ha incidido en que apenas ha tardado seis horas en presentar el escrito desde que el Gobierno estadounidense les informó del despliegue.

"A las 9.32 horas de esta mañana, recibimos una comunicación de la oficina del gobernador en la que se nos informaba de que el presidente había invocado el Título 10 para desplegar la Guardia Nacional de Oregón en la ciudad de Portland", ha relatado, antes de señalar que llevaba "mucho tiempo" hablando con su personal de un posible anuncio de este tipo por parte del presidente Trump.

El mandatario hizo el anuncio este fin de semana con un mensaje en su cuenta de Truth Social en el que señaló que tomó la medida "a petición" de la secretaria del Departamento de Seguridad, Kristi Noem.

Además, denunció la existencia de instalaciones del Servicio de de Inmigracion y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) "asediadas" por "antifas y otros terroristas domésticos".

Trump ha ordenado intervenciones en otras grandes ciudades estadounidenses, pero esta ha sido la primera vez que se refiere explícitamente al uso de la "fuerza total".

