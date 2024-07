Esposa del presidente del Gobierno de España se acoge a su derecho a no declarar y su abogado alega falta de garantías

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se acogió este viernes a su derecho a no declarar ante el juez que la investiga por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Según confirman a Europa Press fuentes jurídicas, la mercadotécnica, al arranque de su comparecencia ante el juez Juan Carlos Peinado, indicó que no declararía este viernes, cuando estaba citada por segunda vez ante el magistrado dado que la primera vez tuvo que suspenderse la declaración.

El exministro socialista Antonio Camacho, a cargo de la defensa de la esposa del presidente, aseguró que Gómez no ha declarado porque considera que no se dan las garantías.

"Mi representada no ha declarado no porque tenga nada que esconder, sino porque esta defensa le ha recomendado que no se hiciera esta declaración", dijo a los medios de comunicación a la salida de los Juzgados de Plaza de Castilla.

Camacho insistió en que ve necesario que el juez instructor limite la investigación que sigue contra Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

15 minutos en el juzgado

Gómez permaneció en la sala de vistas del juzgado unos 15 minutos. Una vez que se acogió a su derecho a no declarar, abandonó la sala las acusaciones populares; posteriormente, el juez. La última en salir fue Gómez.

La esposa de Pedro Sánchez estaba citada a declarar como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el marco de una causa que tiene su origen en una denuncia de Manos Limpias. En el procedimiento también ejercen la acusación popular Vox, Hazte Oír, Iustitia Europa y Movimiento de Regeneración Política. La Fiscalía se opuso a que se admitiera la denuncia inicial.

La citación de este viernes se acordó después de que el pasado 5 de julio el juez acordara suspender la comparecencia porque Gómez aseguró que desconocía los hechos que se le imputaban y su defensa avisó de que una de las querellas, la de 'Hazte Oír', no le había sido notificada.

Además de la declaración de Gómez, está previsto que comparezcan a las 13.00 horas como testigos el vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), José María Coello de Portugal, y su predecesor en el cargo, Juan Carlos Doadrio.

La defensa de la esposa del presidente del Gobierno ha pedido que se suspendan ambas testificales al considerar que en la denuncia orginal de Manos Limpias no se hace mención alguna a la universidad.

(Imagen de archivo: Isabel Infantes / Europa Press)

