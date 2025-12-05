Eslovenia, Países Bajos e Irlanda no participarán en la Eurovisión 2026 por la participación de Israel

Eslovenia, Países Bajos e Irlanda se han sumado a España y tampoco participarán en Eurovisión 2026 después de que la Asamblea General de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) haya decidido en su reunión de este jueves mantener la participación de Israel en la próxima edición del certamen.

Tanto España como Eslovenia, Países Bajos e Irlanda habían condicionado su presencia en el certamen del próximo año a la expulsión de Israel. A ellos se podría sumar Islandia, ya que la junta directiva de esta cadena ha avanzado que se reunirán el próximo miércoles para tomar una decisión al respecto.

La salida del Festival implica que esos países no emitirán la final de Eurovision 2026, que se celebrará en Viena (Austria) el próximo 16 de mayo, ni las semifinales previas del concurso, que se realizarán los días 12 y 14.

Reino Unido, Alemania, Italia y Francia, el resto de países del conocido como 'Big Five', el grupo de los cinco mayores contribuyentes a la UER, por ahora mantienen su participación en el festival.

Francia e Italia no se han manifestado al respecto aunque France TV ya avanzó el pasado mes de septiembre que sí asistiría al certamen.

En cuanto al resto de países, Noruega ha argumentado que no participan "en boicots". "Como emisora pública, somos independientes. No participamos en política ni en boicots. La imparcialidad es nuestra base y un requisito indispensable para cumplir nuestra misión", ha enfatizado la directora de la división de contenidos de la NRK, Camilla Bjorn.

Desde Finlandia, la cadena pública Yle ha confirmado que acudirá al Festival y ha pedido "diálogo dentro de la UER", además de expresar su apoyo a los cambios en el sistema de votación aprobados este jueves, entre otras medidas "fundamentales para proteger la credibilidad e independencia del certamen".

En este sentido, se ha reducido el papel del público en las votaciones al considerar que el sistema actual "fomenta la manipulación" y se volverá a contar con jurado en las semifinales, no sólo en la final.

