Escritor húngaro László Krasznahorkai recibió el Premio Nobel de Literatura

La Real Academia Sueca en Estocolmo (Suecia) ha otorgado Premio Nobel de Literatura 2025 al autor húngaro László Krasznahorkai, según ha anunciado este jueves el secretario de la institución, Mats Malm. El jurado ha reconocido su "obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte".

"Incluso en su obra, la visión pesimista de la vida de Krasnohokai se fusiona con su extraordinaria vitalidad lingüística", ha señalado el comité del Nobel.

"Es un gran escritor épico de la tradición centroeuropea, que se extiende desde Kafka hasta Thomas Bernhard, y se caracteriza por el absurdo y el exceso grotesco (...) Tiene más recursos, y también mira hacia Oriente al adoptar un tono más contemplativo y refinado", ha continuado el comité.

László Krasznahorkai nació el 5 de enero del año 1954 en Gyula (Hungría). Estudió Derecho y Lengua y Literatura Húngaras y, después de algunos años como editor, se convirtió en escritor. Abandonó la Hungría comunista en 1987, cuando viajó a Berlín Occidental para obtener una beca.

A principios de la década de 1990, pasó largos períodos de tiempo en Mongolia y China, y más tarde en Japón, escenarios que trajeron cambios estéticos y estilísticos en su escritura. Mientras escribía la novela 'Guerra y guerra' (1999), viajó por Europa y vivió en el piso de Allen Ginsberg en Nueva York. Ahora vive recluido en las colinas de Szentlászló.

Su primera novela, 'Satantango' (1985) traducida como 'Tango satánico', lo llevó al centro de la vida literaria húngara y sigue siendo su obra más conocida. También destaca 'Melancolía de la resistencia' (1989), ambas novelas llevadas al cine por su amigo, el director Béla Tarr.

Otras de sus obras traducidas al castellano son: 'Guerra y guerra'; 'Al Norte la montaña, al Sur el lago, al Oeste el camino, al Este el río'; 'Ha llegado Isaías'; 'Y Seiobo descendió a la Tierra'; 'Relaciones misericordiosas' y 'El último lobo'.

El Premio Nobel de Literatura ha sido otorgado en 117 ocasiones entre 1901 y 2023, siendo 18 mujeres, la última Han Kang en 2024.

La persona más mayor en recibir este galardón fue Doris Lessing, que fue premiada con 87 años. Por otro lado, el Nobel ha sido compartido entre dos personas hasta en cuatro ocasiones en toda su historia.

