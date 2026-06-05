"Es absolutamente asombroso": El emocionante relato del escalador que perdió al guía que sobrevivió 6 días en el Everest

"Inmediatamente, mi atención se centró en el más débil del trío. Y ahí terminó todo", declaró a Newshour.

"Mientras miraba hacia arriba, al ayudar a este hombre a descender, Hillary Dawa parecía inmóvil, y desde luego no estaba descendiendo , porque habríamos visto su linterna frontal", agregó.

La última vez que se vio a Dawa Sherpa fue por encima del Campamento 3, a unos 7.500 metros de altitud .

Durante los siguientes seis días no hubo rastro de él. Su esposa había comenzado a ofrecer oraciones por el descanso de su alma, según declaró a la AFP.

A medida que disminuían las esperanzas de supervivencia, Dawa Sherpa fue regresando lentamente, y el jueves fue avistado por un equipo de limpieza mientras descendía lentamente por la montaña más alta del mundo.

Cuando Thrall vio por primera vez comentarios en redes sociales que decían que Dawa Sherpa había sido encontrado con vida, pensó que se trataba de spam.

"Realmente desafía todas las probabilidades. Ayer me reuní con la familia para ofrecerles mis más sentidas condolencias", declaró a Newshour.

Añadió que estaba "muy contento por Hillary y que esperaba hablar con él pronto".

Pemba Sherpa, director ejecutivo de 8K Expeditions, la empresa que supervisaba las labores de búsqueda, lo calificó de "verdadero autorrescate".

"Dawa logró sobrevivir contra todo pronóstico durante días. Es un auténtico milagro", afirmó.

Dawa Sherpa está "consciente y recibiendo tratamiento", según Nishant Dhakal, médico de la unidad de cuidados intensivos del Hospital HAMS de Katmandú, Nepal.

"Estamos tratando sus congelaciones, lesiones por frío, hidratación y traumatismos. Se le está realizando una evaluación más exhaustiva y permanecerá en nuestra UCI", apuntó.

"Me reconoció… está bien y habla", declaró su hija Mhendo Lhamo Sherpa a la agencia de noticias Reuters tras visitarlo.

"Estamos felices", agregó.