Encuentran posibles señales de vida pasada en Marte en rocas con "manchas de leopardo"

Los hallazgos son lo suficientemente significativos como para cumplir con los criterios de la NASA para lo que denomina "posibles biofirmas".

Esto significa que justifican una mayor investigación para determinar su origen biológico.

"No habíamos tenido algo así antes, y ese creo que es el gran logro ", declaró el profesor Sanjeev Gupta, científico planetario del Imperial College de Londres y uno de los autores del estudio, publicado en la revista Nature .

"Encontramos características en las rocas que, si se vieran en la Tierra, podrían explicarse por la biología, por procesos microbianos. Así que no decimos que hayamos encontrado vida, sino que realmente nos da un motivo para investigar ".

"Es como ver los restos de un fósil. Quizás eran restos de comida, quizás esa comida fue excretada y eso es lo que estamos viendo aquí", dijo en la conferencia de prensa la doctora Nicola Fox, Administradora Asociada de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA.

La única manera de confirmar que los minerales fueron creados por microbios sería traer las rocas a la Tierra para su análisis.

La NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA) propusieron una misión a Marte para traer las muestras a la Tierra, pero su futuro parece muy incierto.

El presupuesto científico de la agencia espacial estadounidense se enfrenta a enormes recortes, establecidos en el presupuesto de 2026 de la administración Trump, y la misión para traer las muestras es una de las que enfrentan la potencial cancelación.

Hoy en día, Marte es un desierto frío y árido. Pero hay evidencia de que hace miles de millones de años tenía una atmósfera densa y agua, lo que lo convierte en un lugar prometedor para buscar vida pasada.

El Perseverance, que aterrizó en la superficie marciana en 2021, fue enviado para buscar indicios de biología.

Ha pasado los últimos cuatro años explorando una región llamada cráter Jezero, que en su día fue un lago en el que desembocaba un río.

El vehículo encontró las rocas con las marcas en forma de manchas de leopardo el año pasado en el fondo de un cañón excavado por el río en una zona llamada Formación Bright Angel.

Tienen alrededor de 3.500 millones de años y son un tipo de roca llamada lutolita, una roca de grano fino formada a partir de arcillas.