Encuentran muertos a varios de los 10 empleados de una minera canadiense que habían sido secuestrados en México

Un familiar declaró a CBC News que identificó el cuerpo de su hermano de 43 años el domingo.

Comentó que su hermano, José Manuel Castañeda Hernández, trabajaba como geólogo.

"La verdad es que ha sido muy doloroso estar aquí, en un lugar donde no queremos estar", dijo Jaime Castañeda. "No hay justicia con lo que está sucediendo".

Entretanto, el Colegio de Ingenieros en Ecología de Chihuahua, publicó en sus redes sociales la foto de uno de los mineros asesinado (Jesús Antonio de la O Valdez) y expresó su solidaridad con su familia y amigos.

"Antonio será recordado por su profesionalismo, compromiso con el medio ambiente y valiosas aportaciones al ejercicio de la ingeniería en ecología, así como por su calidad humana y compañerismo, que dejaron una huella imborrable en quienes tuvimos el honor de conocerlo y trabajar a su lado".

La fiscalía federal había informado el viernes de cuatro detenciones relacionadas con el caso y de la localización de cadáveres y restos humanos en la zona.

FACCIONES ENFRENTADAS

El estado de Sinaloa se ha visto sacudido por una creciente ola de violencia entre pandillas, vinculada a una rivalidad entre facciones afiliadas a dos cofundadores del Cartel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Ambos líderes están detenidos en Estados Unidos.

En los últimos años, había empezado una guerra fría entre ellos y ahora es una guerra civil, según explicó Ioan Grillo, un periodista inglés que lleva 24 años cubriendo la violencia en MéxicoI, en una conversación con el corresponsal de BBC Mundo en México, Daniel Pardo.

De acuerdo al periódico mexicano Milenio, en 2025 se registraron más de 1.680 homicidios en el estado, ubicado en el occidente del país.