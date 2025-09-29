En qué consiste el acuerdo de paz para Gaza que Trump presentó junto a Netanyahu

Aún no está claro si Hamás aceptará las condiciones del plan de Trump.

Un alto funcionario de Hamás declaró a la BBC que "funcionarios qataríes y egipcios han entregado el plan de la Casa Blanca para poner fin a la guerra en Gaza a los funcionarios de Hamás en Doha".

El funcionario afirmó que Hamás se mantiene abierto a estudiar cualquier propuesta que pueda poner fin a la guerra en Gaza, pero enfatizó que cualquier acuerdo debe salvaguardar los intereses palestinos, garantizar la retirada total de Israel de Gaza y poner fin a la guerra .

Al ser preguntado sobre las armas del grupo, el funcionario afirmó: " Las armas de la resistencia son una línea roja mientras continúe la ocupación" .

"La cuestión de las armas solo puede discutirse en el marco de una solución política que garantice el establecimiento de un Estado palestino independiente con las fronteras de 1967", agrega.

Israel espera la liberación de 20 rehenes vivos y la entrega de 32 cuerpos de secuestrados que fallecieron en cautiverio desde el asalto de Hamás a Israel del 7 de octubre de 2023.

La entrega de rehenes es clave, pues de ello dependería el cese de la ofensiva de las Fuerzas de Defensa de Israel en Gaza -en la que en casi dos años han muerto decenas de miles de palestinos, muchos de ellos mujeres y niños- y las otras condiciones del acuerdo.

ISRAEL NO TOMARÁ GAZA

El acuerdo de este lunes implica que "Israel no ocupará ni se anexionará Gaza" y que sus fuerzas se retirarán del territorio por etapas a lo largo del tiempo.

También deja abierta la puerta a la eventual formación de un Estado palestino, algo a lo que siempre se ha opuesto Netanyahu.

Gran parte del acuerdo se centra en lo que Estados Unidos denomina un "plan de desarrollo económico" para reconstruir Gaza.

Propone que un "comité palestino tecnocrático y apolítico" gobierne temporalmente "bajo la supervisión y el control de un nuevo organismo internacional de transición, la Junta de Paz", la cual estaría presidida por Trump.

El ex primer ministro británico Tony Blair y otros líderes "que se anunciarán próximamente" también formarían parte del órgano de gobierno.

Neantyahu aseguró que la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna el territorio de Cisjordania, no puede desempeñar ningún papel en Gaza sin antes someterse a una "reforma radical y genuina".