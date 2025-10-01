En Perú capturan a «Pequeño J», el principal sospechoso de ser el autor intelectual del triple femicidio que conmociona a Argentina

Las autoridades de Perú detuvieron a dos personas acusadas del triple femicidio de las argentinas Morena Verri, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos fueron hallados descuartizados en la provincia de Buenos Aires tras más de una semana desaparecidas.

La ministra de Seguridad de Argentina, Paticia Bullrich, confirmó la detención del prófugo Matías Agustín Ozorio, de 28 años, en Lima, en un mensaje en su cuenta de la red social X donde adjuntó una imagen del momento de la captura.

En el mismo mensaje, indicó que la detención se produjo gracias al "trabajo conjunto de la Policía Nacional de Perú e Interpol de PFA (Policía Federal de Argentina)" y anunció que va a solicitar su extradición, de modo que pueda ser procesado por las autoridades judiciales del país trasandino por el triple femicidio.

Poco después, en la misma plataforma, felicitó a la Policía peruana por el arresto de "Pequeño J" en un distrito de Lima, también implicado en la desaparición de las tres mujeres. "La Dirección Antidrogas detuvo a 'Pequeño J' en Pucusana, mostrando que cuando se trabaja con decisión y coordinación, los delincuentes no tienen dónde esconderse. El que las hace, las paga", señaló la ministra.

Se trata de Tony Janzen Valverde Victoriano, un sujeto de 20 años acusado de ser el autor intelectual del crimen, quien escapó por tierra primero a Bolivia y luego a Perú. Agustín Osorio, el otro detenido, sería su mano derecha.

Estas dos detenciones se suman a la de otras siete personas, por el crimen de las tres jóvenes, de entre 15 y 20 años, que desaparecieron en La Matanza y fueron halladas descuartizadas en una casa de Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires.

Su asesinato fue retransmitido a través de redes sociales, en un video al que pudieron acceder unas 45 personas. El crimen sería una venganza narco por el robo de un paquete de drogas.

