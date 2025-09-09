En medio de tensión con EE.UU., Maduro decreta el adelanto de la Navidad en Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes el inicio de la temporada navideña a partir del próximo 1 de octubre. La decisión, comunicada en su programa semanal, se produce en un momento de tensión entre Caracas y Washington, luego del despliegue militar de Estados Unidos en aguas cercanas al país caribeño.

Según el mandatario, adelantar la Navidad es una fórmula que "ha ido muy bien" para la economía, la cultura y la "felicidad" de los venezolanos. En su intervención, defendió el "derecho" del país a la "alegría" y aseguró que "nada ni nadie en este mundo" puede quitárselo.

Esta no es la primera vez que el presidente venezolano adelanta la celebración de las fiestas de fin de año. Desde que llegó al poder en 2013, Maduro ha decretado en varias ocasiones el inicio anticipado de la Navidad, convirtiéndola en una estrategia de su gobierno.

El año pasado, por ejemplo, la Navidad fue adelantada a septiembre como un "agradecimiento" a la población por su apoyo en las elecciones presidenciales de julio.

La medida buscaba inyectar ánimo y reactivar el comercio en un contexto de crisis económica y política, que se vio agudizado por las denuncias de fraude de la oposición.

