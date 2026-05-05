Emiratos Árabes Unidos intercepta nuevos misiles y drones procedentes de Irán pese al alto el fuego en vigor

El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos informaron que sus defensas antiaéreas interceptaron misiles y drones procedentes de Irán pese al alto el fuego en vigor y después que Abu Dabi denunciara un ataque contra una instalación petrolera y un buque que transitaba por el estrecho de Ormuz.

Mediante un breve mensaje publicado en redes sociales, la cartera explicó el origen de los estruendos percibidos por la población. "El Ministerio de Defensa confirma que los sonidos escuchados en áreas dispersas del país son el resultado de la acción de los sistemas de defensa aérea de EAU contra misiles balísticos, drones y aviones no tripulados", detalló la institución.

Como medida de precaución, el tránsito en los cielos del país fue modificado por las autoridades emiratíes. De acuerdo con una advertencia enviada a través de NOTAM, el sistema oficial de avisos a la aviación, el espacio aéreo quedará restringido "a un limitado número de rutas", disposición que se mantendrá vigente hasta el lunes 11 de mayo.

Este escenario de tensión se produce después que el gobierno local denunciara el lunes la ejecución de un ataque con drones de procedencia iraní. Dicha incursión tuvo como blancos específicos las instalaciones petroleras ubicadas en Fuyaira y un buque vinculado a la petrolera Abu Dhani National Oil Company (ANDOC), justo en los momentos en que este último transitaba por el estrecho de Ormuz.

Las fuerzas de seguridad emiratíes interceptaron cerca de 20 proyectiles iraníes en total. Frente a estos hechos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó importancia a lo sucedido agregando además que los artefactos no causaron daños importantes. "La mayoría fueron derribados", dijo el mandatario norteamericano.

Cabe recordar que Emiratos se ha convertido en el principal objetivo de las represalias regionales de Irán. Esta ola de respuestas surge tras el ataque lanzado por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, operación en la que murió el entonces líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, además de otros altos cargos.

(Imagen referencial: Europa Press)

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