Embajador de Argentina afirmó que este martes comenzarán los trabajos para retirar paneles solares instalados en territorio chileno

El embajador argentino en Chile, Jorge Faurie, se refirió al impasse fronterizo y se comprometió, a nombre de su gobierno, a solucionar el tema a la brevedad.

La Armada argentina se internó tres metros en la zona chilena del Hito 1, a la entrada del Estrecho de Magallanes en Tierra del Fuego, para instalar paneles solares en un puesto de vigilancia chileno.

En entrevista con La Tercera, la autoridad explicó que “fue un error material cometido por quienes lo instalaban, de una empresa subcontratada por la Armada, que se llama Mirgor. Esa es la razón. No hay una razón accesoria”.

“La empresa subcontratada cometió un error en la instalación: se guió por una referencia física, no por referencias, llamemos así, geodésicas de la posición satelital que dan el límite con la exactitud”, agregó el embajador.

“La Cancillería dio instrucciones de que indicáramos que fue un error. El área respectiva dentro de la Cancillería remitió una instrucción, diciendo que ‘se trata de un error’, habiendo hecho las consultas internas en Argentina”, señaló.

En relación a las palabras del Presidente Boric desde Francia y la posición original del gobierno trasandino de retirar los paneles solares el próximo verano, Jorge Faurie indicó que “las palabras de Boric están bien, pero nosotros ya comunicamos que Argentina se hace cargo de la remoción de los paneles”.

“Entiendo que el Presidente fue consultado por un medio periodístico y respondió de manera racional que espera que los removamos nosotros, y si no, veremos de, como yo, verían los chilenos de cómo hacerlo. Pero está claro que lo va a hacer la parte argentina, que los instaló por error de ese lado”, añadió.

“En algún momento se pensó que era necesario esperar a que llegara, pero no. No lo es. Digamos, para hacer el trabajo técnico, mientras haya buen tiempo o que no haya grandes vientos o lluvias, se puede remover. Y es lo que se está previendo, que mañana pueden empezar los trabajos”, adelantó el diplomático.

Respecto al error de cálculo y declarar que recién en verano se retirarían los paneles, el embajador sostuvo que “lo que se consignó en alguna respuesta nunca fue de manera oficial, sino comentarios oficiosos que se hicieron, que se iba a guardar un momento apropiado. Algunos asocian que, climáticamente, el momento apropiado, en esa zona, puede llegar a ser después de la primavera, pero la decisión de las autoridades argentinas que están responsabilizadas de hacer esto es que vamos a empezar el trabajo mañana”.

Consultado si las relaciones entre Argentina y Chile se complejizan o entorpecen por este impasse, el representante trasandino en Chile expresó que “un impasse diplomático técnicamente es cuando no hay relaciones. Básicamente hubo un error, se reconoció el error y se removerá. Forma parte de la cotidianeidad de un país que tiene 5.760 kilómetros de frontera común compartida”.

“Entiendo que las relaciones no se ven afectadas por esto, vuelvo a decirle. En dos países que conviven con una frontera tan extensa, a veces se dan situaciones, hechos o lo que fuera, que requieren que una parte diga, ‘ah, no, acá hubo un error, se corrige y seguimos adelante’”, cerró el embajador argentino en Chile.

(Imagen: Armada Argentina)

