La dirigente opositora atribuyó estas tentativas "al trato despiadado que sufren y a la depresión que esto les ha ocasionado".

María Corina Machado advierte que nueve presos políticos han intentado suicidarse en la cárcel de Torocón en Venezuela
Viernes 22 de agosto de 2025 21:24
La dirigente opositora venezolana María Corina Machado alertó de la "inhumana situación" en la que viven los presos políticos recluidos en la cárcel de Torocón, en el estado de Aragua, donde hasta nueve reclusos habrían intentado suicidarse en los últimos días.

La dirigente opositora atribuyó estas tentativas "al trato despiadado que sufren y a la depresión que esto les ha ocasionado".

Agregó que "la comida es muy escasa, podrida, llena de gusanos; las visitas son cada vez más cortas, les han reducido las llamadas telefónicas a sus familiares y las posibilidades de aseo son casi nulas".

La líder de Vente Venezuela recordó que en el último año al menos seis ciudadanos han muerto "bajo custodia del régimen" de Nicolás Maduro.

La ONG Foro Penal estima que en las cárceles de Venezuela hay al menos 815 presos políticos, si bien dentro de este recuento hay casos de opositores de los que ni siquiera se conoce el paradero.

(Imagen: Bloomberg)

PURANOTICIA

