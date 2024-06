Presidente Boric endurece el tono por paneles de base argentina en territorio chileno: "Lo sacan ello o lo sacamos nosotros"

El Presidente Gabriel Boric exigió que Argentina retire sus paneles solares del puesto de vigilancia que instaló en territorio chileno.

La Armada trasandina asegura que se internó "por error" 3 metros en la zona chilena del Hito 1, a la entrada del estrecho de Magallanes, en Tierra del Fuego.

Tras dar un discurso en La Unesco, en París, el Mandatario expresó que "recibimos una disculpa por parte de la cancillería argentina, pero me gustaría manifestarles de manera muy clara que con las fronteras no es algo con las que se pueda tener ambigüedades y que es un principio básico del respeto entre países y que, por lo tanto, deben retirar esos paneles solares a la brevedad o lo vamos a hacer nosotros".

Además, en declaraciones a la prensa que cubre su gira a Europa, informó que el presidente argentino, Javier Milei, está al tanto de la situación y que "me señaló que se lo iba a mandatar a ministra de Relaciones Exteriores”.

“Yo me imagino que no vamos a tener problemas al respecto, pero es una señal equívoca, una señal que no nos gusta y, por lo tanto, lo que exigimos es que esto se resuelva en el más breve plazo posible e insisto, si no lo vamos a hacer nosotros", enfatizó.

"Con Argentina tenemos una excelente relación entre Estados y es importante mantener esa relación y no hacer escaladas de declaraciones ni tratar de ponernos creativos respecto a esto, acá lo que hay que hacer es respetar las fronteras, eso es lo que estamos exigiendo respecto a nuestro territorio como he dicho o lo sacan ello o lo sacamos nosotros, a la brevedad", concluyó Boric.

