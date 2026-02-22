Embajada china condena sanciones de EE.UU. y habla de “desprecio” a Chile

La Embajada de China en Chile cuestionó duramente las sanciones impuestas por Estados Unidos a tres funcionarios del Gobierno chileno, asegurando que dichas medidas constituyen “un obvio desprecio por la soberanía, la dignidad y los intereses nacionales de Chile”.

A través de un extenso comunicado, la misión diplomática recordó que el pasado 20 de febrero Washington anunció la revocación de visas a tres funcionarios chilenos y a sus familiares, acusándolos de poner en riesgo la seguridad regional y la infraestructura crítica de telecomunicaciones del hemisferio occidental.

Según la embajada, estas acusaciones apuntan directamente al proyecto de cable óptico submarino transpacífico Chile–China, iniciativa que busca fortalecer la conectividad del país con su mayor socio comercial, China, y con el mercado asiático en general.

El texto subraya que el proyecto responde a las necesidades y a la voluntad de ambos países, y que permitirá consolidar el liderazgo regional de Chile en la economía digital y en las redes internacionales de comunicación.

En esa línea, la representación china defendió a los funcionarios sancionados, señalando que “han actuado fieles a los intereses nacionales de Chile” y que la decisión estadounidense evidencia una actitud hegemónica y despótica, lo que —aseguran— ha generado profundo rechazo.

Asimismo, la embajada afirmó que el proyecto no socava los intereses de terceros países y acusó a Estados Unidos de intentar mantener un monopolio en las telecomunicaciones internacionales, recordando los antecedentes de espionaje revelados en el caso PRISM.

El comunicado también aludió a la Doctrina Monroe, sosteniendo que durante más de dos siglos ha provocado conflictos y sufrimientos en América Latina, y acusó a Washington de aplicar una versión “actualizada” de dicha doctrina para presionar a los países de la región.

Finalmente, la embajada advirtió que “quien siembra vientos recoge tempestades”, afirmando que las amenazas constantes de Estados Unidos reflejan debilidad más que fortaleza, y llamó a los países latinoamericanos a defender su dignidad nacional, su desarrollo soberano y la autonomía para elegir sus socios de cooperación.

