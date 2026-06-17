Elecciones en Perú: Rechazan anular actas y Keiko Fujimori mantiene ventaja de 36 mil votos

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Perú rechazó las solicitudes presentadas por las candidaturas de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez para anular miles de votos, cuando el recuento se encuentra en su fase final y mantiene a la aspirante de Fuerza Popular con una ventaja de 36.000 votos sobre su rival de izquierda.

En el caso de Fuerza Popular, el partido de Fujimori buscaba anular más de 7.000 votos en Puno al denunciar un supuesto fraude, argumento que el JEE descartó por falta de pruebas. Precisamente, en este y otros departamentos del sur del país, Sánchez obtuvo amplias mayorías.

Desde el fujimorismo se argumentó que a sus apoderados no se les permitió acceder a varias mesas habilitadas en las provincias de Azángaro, San Román, Melgar y Carabaya para revisar los votos. Sin embargo, la legislación peruana no considera estos hechos como una causa suficiente para anular los sufragios.

Por su parte, Juntos por el Perú solicitó invalidar los resultados de algunas mesas habilitadas en el extranjero. Fujimori obtuvo un amplio respaldo entre los peruanos residentes fuera del país, lo que le permitió recuperar la ventaja después de que Sánchez lograra remontar parcialmente los resultados.

En este caso, el JEE determinó que la reclamación de la formación de Sánchez para anular más de 820 mesas de votación en distintas ciudades de Estados Unidos, entre ellas Chicago, Houston, Nueva York, Nueva Jersey y Salt Lake City, fue presentada fuera de plazo. La misma situación ocurrió con cerca de 300 mesas en Argentina.

En contraste, el organismo sí aceptó un recurso de apelación para invalidar los resultados de 1.751 mesas de votación en Lima, caso que ahora será remitido al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que se pronuncie en segunda instancia.

Con más del 99% de las actas contabilizadas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sitúa a Keiko Fujimori con el 50,1% de los votos, apenas 36.300 sufragios por delante de Roberto Sánchez, quien alcanza el 49,9% del respaldo electoral.

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