El TC blinda a la presidenta Boluarte de investigaciones judiciales

El Tribunal Constitucional (TC) de Perú dictó este martes una controversial sentencia que ordena la suspensión de todas las investigaciones judiciales abiertas contra la presidenta Dina Boluarte. En un fallo que ha generado un fuerte debate político, el máximo tribunal determinó que los jefes de Estado no pueden ser investigados durante su mandato por delitos que no estén estipulados en la Constitución.

La decisión, adoptada con cinco votos de un total de siete magistrados, protege a la "institución presidencial" y paraliza de inmediato expedientes de alto perfil contra la mandataria, quien ostenta una de las tasas de aprobación más bajas de la región.

El fallo del TC deja en suspenso las siguientes indagaciones:

El caso de las muertes de al menos 59 personas durante las violentas protestas que siguieron a la asunción de Boluarte.

El caso "Rolexgate", por presunto enriquecimiento ilícito y por la posesión de costosos relojes y joyas no declaradas.

La investigación por supuesta falsificación de firma y el ocultamiento de cirugías estéticas que la habrían incapacitado temporalmente.

El presunto encubrimiento de la fuga de Vladimir Cerrón, líder de su antiguo partido.

El tribunal, en su sentencia, justificó el dictamen señalando que la finalidad de la ley es proteger la "alta función pública" y no a la persona en sí, evitando que las investigaciones puedan "entorpecer el adecuado ejercicio" del cargo. La presidenta del TC, Luz Pacheco, defendió que la decisión no es exclusiva para Boluarte, sino que aplicaría a cualquier presidente. A pesar de ello, el fallo se da en un contexto en el que el Congreso, de mayoría conservadora, ya había bloqueado todas las denuncias presentadas por la Fiscalía contra la mandataria.

PURANOTICIA