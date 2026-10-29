El Salvador confirmó que envió más de 2 mil soldados a Haití para rescatar a cuatro militares desaparecidos

El "despliegue robusto" fue comunicado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, al primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aime, a principios de esta semana, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador en un comunicado el miércoles.
El Salvador desplegó a más de 2.000 soldados en Haití como parte de una misión para recuperar a cuatro de sus militares que desaparecieron en el país caribeño hace casi dos semanas.
El "despliegue robusto" fue comunicado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, al primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aime, a principios de esta semana, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador en un comunicado el miércoles.
El mandatario afirmó que los soldados también prestarían apoyo en las "operaciones de seguridad en curso contra las pandillas en Haití", continuó el parte de prensa.
Las tensiones entre los dos países se han intensificado tras la desaparición de cuatro técnicos de la Fuerza Aérea que trabajaban en Haití contra las pandillas como parte de una fuerza militar respaldada por la ONU.
Hasta el momento, ningún grupo ha reivindicado la autoría del reclamo.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador afirmó que la "operación a gran escala" contó con el apoyo de varios países y organizaciones internacionales.
A principios de esta semana, Haití entregó cuatro cadáveres a las fuerzas especiales alegando que pertenecían a los militares desaparecidos, pero Bukele afirmó que no coincidían.
Dijo que uno de los cadáveres era de un niño y que otro vestía el uniforme militar de otro país.
La semana pasada, Bukele amenazó en una publicación de X con acabar con las pandillas de Haití, diciendo que replicaría las medidas que tomó en El Salvador si no liberaban a los salvadoreños.
(Imagen: AFP vía Getty Images)
PURANOTICIA // BBC MUNDO