El Salvador aprueba reforma constitucional impulsada por Bukele para permitir la cadena perpetua

"Vamos a ver quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreven a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión", dijo unas horas antes el mandatario en un mensaje compartido en X.

Bukele anunció la nueva medida después de que se hiciera público un informe elaborado por expertos en derecho en el que se acusa a su gobierno de cometer crímenes de lesa humanidad bajo el régimen de excepción que lleva en vigor ya cuatro años .

Dicho régimen es la piedra angular de su controvertida política de seguridad con la que desmanteló a las pandillas y redujo drásticamente el índice de homicidios , al tiempo que convirtió a El Salvador en uno de los países con la tasa de encarcelamiento más alta.

Las medidas han llevado a la detención de más de 85.000 personas -según las cifras oficiales más recientes, de marzo de 2025–, quienes acabaron presos tras juicios masivos y sin respetar el debido proceso, denuncian grupos de derechos humanos locales y organizaciones internacionales.

"LES LLEGÓ SU TIEMPO"

El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, fue quien presentó este martes la propuesta de reforma ante la Asamblea.

"Empezaron acá viniendo a hablar de víctimas, del derecho de las víctimas y crearon leyes del derecho de las víctimas para ir a terminar en el cuento de que la víctima era el imputado y el victimario un agente de autoridad", dijo al introducirla, en un discurso dirigido a las organizaciones locales e internacionales que denuncian las políticas del gobierno de Bukele.

"Cosa más absurda no puede haber. Pero ya les llegó su tiempo. Lo que estamos haciendo es de carácter irreversible", agregó.