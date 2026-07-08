El petróleo se dispara más de un 6% tras ataques de EE.UU. a Irán y el retorno de las sanciones al crudo

El precio internacional del petróleo registró fuertes alzas superiores al 6% tras la apertura de los mercados europeos, luego de los ataques de Estados Unidos contra Irán y el restablecimiento de las sanciones al crudo iraní, medidas adoptadas tras las "agresiones" atribuidas a Teherán contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz.

En el caso del petróleo Brent, referencia para Europa, el barril llegó a subir un 6,2%, alcanzando los 78,77 dólares, su valor más alto desde el pasado 22 de junio y muy por encima de los cerca de 70 dólares registrados el 2 de julio.

Por su parte, el barril West Texas Intermediate (WTI), referencia para Estados Unidos, avanzó un 6,5%, hasta situarse en 75,05 dólares, también en su nivel más alto desde el 22 de junio, luego de haber estado cerca de caer por debajo de los 67 dólares hace menos de una semana.

El repunte de los precios del crudo se produjo en medio del recrudecimiento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, luego de que un proyectil de origen desconocido impactara este martes contra un buque cisterna catarí que navegaba por el estrecho de Ormuz. Tras ese incidente, el Departamento del Tesoro estadounidense retiró la autorización para las ventas de petróleo iraní.

A ello se sumó la confirmación del Mando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) sobre el lanzamiento de una nueva ofensiva militar contra objetivos iraníes.

Asimismo, el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) ha confirmado el lanzamiento de "fuertes" ataques contra Irán en respuesta a las "agresiones" iraníes contra buques en el estrecho de Ormuz, en una nueva escalada de las tensiones en torno a la estratégica vía marítima.

Según detalló el organismo militar, los ataques estuvieron dirigidos contra sistemas de defensa aérea, redes de mando y control, radares costeros, misiles antibuque y embarcaciones de la Guardia Revolucionaria, con el objetivo de reducir la capacidad de Irán para atacar el tránsito marítimo internacional.

Concretamente, el órgano castrense ha afirmado haber atacado sistemas de defensa aérea iraníes, redes de mando y control, instalaciones de radar costeras, sistemas de misiles antibuque y más de 60 pequeñas embarcaciones de la Guardia Revolucionaria en el estrecho y sus alrededores", en aras de "mermar la capacidad de Irán de seguir atacando el comercio internacional" que transita por el referido paso que conecta los golfos Pérsico y de Omán.

Para los analistas Warren Patterson y Ewa Manthey, de ING Research, la respuesta militar de Washington incrementa la incertidumbre en los mercados energéticos, especialmente por el riesgo de que se rompa el entendimiento temporal alcanzado entre ambos países.

"Los ataques iraníes provocaron una respuesta firme de Estados Unidos, con nuevos ataques", han señalado Warren Patterson y Ewa Manthey, analistas de ING Research, para quienes, si bien la revocación de las sanciones al crudo iraní no altera fundamentalmente la dinámica del mercado petrolero, es importante desde el punto de vista del sentimiento del mercado ante el aumento del riesgo de que se rompa el acuerdo temporal entre EEUU e Irán.

Los expertos también advirtieron que la intensificación de los ataques con drones ucranianos sobre refinerías rusas está presionando el mercado de los combustibles refinados, debido a que los daños han afectado las exportaciones de diésel y retrasan la esperada normalización del suministro desde Medio Oriente.

Asimismo, los analistas han recordado que la intensificación de los ataques con drones ucranianos contra refinerías rusas brinda un nuevo impulso a los mercados de destilados intermedios, ya que los daños están afectando las exportaciones de diésel, agravando el desequilibrio en el mercado de productos refinados en un momento en que aún se espera la normalización de los flujos procedentes de Medio Oriente.

En paralelo, el mercado europeo del gas natural continúa enfrentando un escenario de escasez, en momentos en que los países del continente buscan aumentar sus reservas antes del invierno y enfrentan una mayor competencia de Asia por el gas natural licuado (GNL).

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