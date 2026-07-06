El nieto de Raúl Castro rompe el silencio y ofrece a Donald Trump negociar el futuro de Cuba y liberar presos políticos

Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente cubano Raúl Castro, aseguró que está dispuesto a "negociar" con el Gobierno de Estados Unidos sobre el futuro de Cuba, en medio del aumento de la presión ejercida por la administración del presidente Donald Trump sobre la isla.

En una entrevista concedida al diario USA Today, Rodríguez manifestó su disposición a dialogar con representantes estadounidenses e incluso con el propio mandatario norteamericano.

"Puedo negociar con cualquier persona designada por Estados Unidos", afirmó.

Asimismo, agregó: "Si se me da la oportunidad, (por supuesto) con Trump", antes de señalar que Cuba estaría dispuesta a liberar, "en condiciones adecuadas, a aquellos que son considerados presos políticos".

Rodríguez, de 42 años y conocido en Cuba como "El cangrejo", sostuvo que no se considera un político, aunque aseguró que asumiría ese rol si así se lo pidiera la Revolución.

"Nunca me ha interesado la política", afirmó.

No obstante, añadió: "Pero si en algún momento la revolución me lo pide, lo haría", enfatizando que "nunca sacrificaría los principios de la Revolución Cubana de 1959 ni la soberanía del país".

Durante la entrevista también recordó a su familia y la influencia que tuvo su abuela en su formación.

"Los hombres que hicieron esta revolución eran justos, pero no eran bobos. Mi abuela era una persona extremadamente dulce. Ella me enseñó el rol que debería tener la mujer cubana en la sociedad", declaró.

Además, se refirió a la compleja situación que atraviesa la población cubana.

"Me duele mucho que las personas no puedan vivir como yo. Mi mayor pesar es que la gente pase trabajo. Pero me levanto todos los días para revertir esa situación", sostuvo.

Aunque fuera de Cuba continúa siendo un personaje prácticamente desconocido y no ocupa ningún cargo oficial en el Gobierno, diversos analistas consideran que podría desempeñar un papel relevante en eventuales negociaciones sobre el futuro político de la isla.

Hasta ahora, Rodríguez ha tenido escasa presencia en los medios estatales cubanos y esta corresponde a su primera entrevista con un medio de comunicación estadounidense.

CRECE LA PRESIÓN SOBRE CUBA

Las declaraciones se producen en un contexto marcado por la crisis económica y humanitaria que enfrenta Cuba, agravada por el bloqueo económico, los problemas de abastecimiento y los cortes de electricidad.

A ello se suma el aumento de las tensiones con Washington, desde donde se ha advertido que la isla podría enfrentar un escenario similar al de Venezuela, luego de la operación militar estadounidense realizada en enero que terminó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

En paralelo, Raúl Castro, de 95 años, fue imputado a fines de mayo por la Justicia de Estados Unidos por su presunta participación en el derribo de dos aeronaves civiles de la organización Hermanos al Rescate, ocurrido en 1996 sobre aguas internacionales, hecho en el que murieron tres ciudadanos estadounidenses y un residente en ese país.

De acuerdo con la acusación presentada por los fiscales estadounidenses, Castro y otros cinco imputados participaron en una conspiración que "culminó con el lanzamiento de misiles desde aviones militares cubanos contra aeronaves civiles, causando la muerte de cuatro nacionales".

PURANOTICIA