"El Mayo" Zambada se declara culpable de narcotráfico en EE.UU. y asegura que sobornó a policías y políticos mexicanos

Hasta antes de eso, nunca había sido detenido, a diferencia de su socio Joaquín Guzmán, quien fue capturado dos veces en México y que actualmente cumple una condena de cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad estadounidense.

El cambio de la declaración de culpabilidad de Zambada llega después de que la fiscalía anunciara hace unos días que no pedirá la pena de muerte contra el acusado .

En una conferencia de prensa posterior, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, dijo que esto era una "victoria histórica" para las autoridades de EE.UU.

"'El Mayo' pasará el resto de su vida entre rejas . Morirá en una prisión federal de Estados Unidos, donde debe estar", señaló Bondi.

"'El Mayo era uno de los narcotraficantes más prolíficos y poderosos del mundo. Su socio era 'El Chapo'. Fueron cofundadores del Cartel de Sinaloa. Asesinaron brutalmente a múltiples personas e inundaron nuestro país con drogas. Su reinado de terror ha terminado", añadió

¿QUÉ DECLARÓ ZAMBADA?

En la audiencia de este lunes, Zambada apareció con un uniforme carcelario azul y camiseta naranja, con ciertas dificultades para caminar, informó la agencia Reuters.

Al recibir la palabra, con voz baja y en español pronunció una declaración en la que aseguró que su vida en el tráfico de drogas se inició en 1969, cuando tenía 19 años.

Admitió que bajo su liderazgo en el Cartel de Sinaloa, fueron traficados más de 1,5 millones de kilogramos de cocaína, lo que le generó cientos de millones de dólares al año.

"Reconozco el gran daño que las drogas ilegales han causado a los pueblos de Estados Unidos, México y otros lugares", dijo.

Luego mencionó que su cartel sobornó a policías, mandos militares y políticos para proteger a su organización en sus actividades delictivas, indicó Reuters.