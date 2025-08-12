El joven que desapareció en Buenos Aires en 1984 y cuyos restos fueron encontrados en casa vecina a la que vivió Cerati

El caso generó una gran cobertura mediática en Argentina porque inicialmente se informó que los restos óseos habían sido encontrados en una casa en la que había vivido durante un tiempo el cantante Gustavo Cerati, aunque luego se aclaró que se trataba de la vivienda contigua.

Aunque el crimen está prescrito, la justicia Argentina investigará la causa bajo la figura de homicidio para esclarecer quién mató al adolescente y cuál fue el motivo .

Los expertos forenses asignados al caso encontraron signos de lesiones que habrían sido provocadas por un objeto punzante .

"Hay marcas en el cuerpo que se corresponden con una muerte violenta y un intento de descuartizamiento, pero también puede tener que ver con un intento de manipular el cuerpo para proceder a la inhumación del mismo", señaló a la prensa argentina Mariella Fumagalli, la directora del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

"CRECÍ CON UN DOLOR EN EL PECHO MUY GRANDE"

La madre de Diego, que hoy tiene 87 años, nunca desconectó el teléfono de la casa, con la esperanza de que algún día su hijo la llamara.

"Hasta hace poco seguía asomándose por la ventana para ver si Diego volvía", cuenta Javier Fernández, hermano del adolescente desaparecido, en diálogo con BBC Mundo.

Javier recuerda lo duro que fue para la familia vivir con la duda sobre qué pasó con Diego, un futbolista destacado del Club Atlético Excursionistas.

"Crecí con un dolor en el pecho muy grande, esto ha sido una agonía", explica desde Buenos Aires con la voz entrecortada.

"Diego era mi ídolo. Yo tenía 10 años y jugábamos al fútbol, me pateaba penaltis en la habitación".

En los últimos días ha vivido una mezcla caótica de fuertes emociones. Cuando se enteró de la noticia apenas podía creer lo que estaba pasando.

"Sentí rabia, impotencia, tristeza y, al mismo tiempo, alegría porque encontré a mi hermano 41 años después". El hallazgo, dice, le permitirá a la familia al menos darle un enterramiento digno.

"Cuando me entreguen el cuerpo podré despedirlo en paz como él se merece", cuenta.