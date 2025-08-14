El drama de las familias de las 87 víctimas fatales que dejó el fentanilo contaminado en Argentina

Según informó el juez federal a cargo de la causa, Ernesto Kreplak, los peritos médicos pudieron detectar la presencia de las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii tanto en las personas que murieron como en los frascos que contenían el fentanilo.

"Fueron dos lotes, uno de los cuales tuvo alta circulación y se aplicó ampliamente. Del otro no se llegó a administrar ninguna dosis ", dijo el juez a la cadena radial Radio con vos.

Los familiares, en tanto, reclaman no solo que se haga justicia contra los responsables de la negligencia médica, sino que se elaboren protocolos que permitan la trazabilidad de ciertos medicamentos.

"El fentanilo no se consigue en una farmacia. Es de uso directo, por lo que no hay manera de determinar con precisión qué lote fue usado o cuáles ampollas siguen infectadas ", explica David.

A mediados de marzo de este año, Leonel Ayala, un licenciado en educación musical, comenzó a sentir un dolor abdominal que poco a poco se fue agravando.

"El 15 de marzo, lo internan en el hospital porque le habían encontrado un cálculo, pero por una falla en un procedimiento terminan causándole una pancreatitis ", recuerda David.

Inicialmente, Leonel estaba siendo tratado en la clínica Ranelagh, pero tras las complicaciones fue derivado al Hospital Italiano de la ciudad de La Plata.

El 4 de abril fue sometido a una intervención quirúrgica. Es en ese momento que comienza un tratamiento para el dolor con fentanilo.

"Durante días vimos un progreso en su estado de salud, empieza a hablar por su celular, a hablar de lo que va a hacer cuando se recupere. Porque verdaderamente se estaba recuperando", señala el hermano.

Pero pronto la situación dio un giro: "Hasta el 8 de abril estuvo perfecto. Después empezó un deterioro que no entendemos: fiebre primero, después dejan de funcionarle algunos órganos", recuerda David.

Es entonces cuando los médicos explican que hay una infección bacteriana que no pueden controlar ni con los medicamentos más poderosos.

"Fue cuestión de horas. Una vez la bacteria había alcanzado su cerebro, el médico nos dijo que lo mejor era despedirnos de él. Murió el 8 de abril", señala el hermano.

Fueron las muertes en dicho hospital las que dispararon la investigación. Además de Leonel, en el Hospital Italiano murieron al menos ocho personas en un corto lapso de tiempo, lo que levantó las sospechas.

"Revisaron todos los implementos médicos, las instalaciones, y no encontraron nada. Hasta que decidieron revisar las ampollas de fentanilo, que era un factor común que tenían todas las víctimas, y se dieron cuenta de que estaban infectadas", relata David.

CHAT DE VÍCTIMAS

BBC Mundo pudo acceder a un chat de familiares de las víctimas del fentanilo infectado. Se llama "Unidos por la justicia de las víctimas del fentanilo mortal".

Allí se acercan personas con la misma pregunta: buscan descubrir si se trata de un caso de posible infección.

"Mi padre tuvo una cirugía de la cual salió bien. El domingo le detectaron una bacteria muy agresiva y ahora está en coma", se lee en uno de los testimonios.