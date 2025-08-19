El caso del joven que sobrevivió a un envenenamiento masivo por metanol en el que murieron 6 personas en Laos

"Estábamos de acuerdo en que era extraño, pero pensamos que se trataba de una intoxicación alimentaria y que la luz que veía era algún tipo de sensibilidad", explica a la BBC.

Pero cuando llegaron a su destino en Vietnam, estaba claro que algo iba muy mal.

"Estábamos sentados en la habitación del hotel, mis amigos y yo, y les dije: '¿Por qué estamos sentados a oscuras? Alguien debería encender una luz '".

Las luces ya estaban encendidas . Calum, de 23 años, ahora está ciego y cuenta su historia por primera vez. Fue una de las víctimas de un envenenamiento masivo por metanol en Vang Vieng el pasado noviembre.

Seis personas murieron . Calum conocía a dos de ellas, dos chicas danesas a las que conoció en una noche de fiesta.

Todos se habían alojado en el albergue para mochileros Nana de la ciudad.

LA MUERTE DE SIMONE

Calum trabaja ahora con las familias de otros tres británicos que murieron envenenados con metanol en el sudeste asiático.

Piden al Ministerio de Relaciones Exteriores que sea más claro sobre los peligros a los que se enfrentan las personas que reservan vacaciones en países en los que la intoxicación por metanol es motivo de preocupación.

Simone White era una de esas personas.

El día después de que Calum dejara Vang Vieng, Simone bebió tragos gratis en el albergue. Antes le había enviado un mensaje a su madre en el que le decía que estaban siendo las mejores vacaciones de su vida.

Unos días después, Simone ingresó en el hospital y una amiga llamó a su madre, Sue, para informarle de lo ocurrido. Más tarde, volvió a llamar para decir que Simone estaba en coma.

Sue reservó un vuelo inmediatamente pero, antes de que pudiera despegar, recibió otra llamada en mitad de la noche de parte de un médico de Laos que estaba tratando a Simone.

"Hay que dar permiso para una operación cerebral urgente o no sobrevivirá", le dijo el doctor.

"Volé al día siguiente sabiendo que la iban a operar y me esperaba lo peor, la verdad", cuenta Sue.

La joven de 28 años murió en el hospital por intoxicación de metanol.